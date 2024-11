Drei Schwerverletzte durch Kohlenmonoxid-Vergiftung

1 Kontrolle der Dichtungen am Heizkessel um eine Kohlenmonoxid-Vergiftung zu vermeiden: Der Schornsteinfeger bei der Reinigung des Kamins und der Kontrolle der Ölheizung. Foto: Imago/Rolf Poss

Im Herbst und Winter werden wieder die Öfen angeworfen. An mögliche Gefahren – etwa durch Kohlenmonoxid – dürften dabei nur wenige denken. Immer wieder werden Menschen durch das farb-, geruch- und geschmacklose Gas vergiftet und sterben. Was macht Kohlenmonoxid so gefährlich?











In einem Wohnmobil in München haben zwei Frauen und ein Mann Kohlenmonoxidvergiftungen erlitten. Die Frauen waren bewusstlos, als die Einsatzkräfte eintrafen, wie die Feuerwehr mitteilte. Alle drei wurden gerettet und schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht, nachdem der Notruf einen Umweg über Italien genommen hatte.