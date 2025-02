Drei Preise: Kurz vor den Oscars: Anora triumphiert bei den Spirit Awards

Kurz vor der Oscarverleihung hat "Anora" einen großen Erfolg gefeiert. Bei der Verleihung der Independent Spirit Awards hat der Film triumphiert. Die romantische Dramedy über die titelgebende Sexarbeiterin Anora "Ani" Mikheeva wurde als bester Film ausgezeichnet. Filmemacher Sean Baker (53) und US-Schauspielerin Mikey Madison (25) konnten zudem die Trophäen für die beste Regie und die beste Hauptdarstellerin mit nach Hause nehmen.

Auch Kieran Culkin kann sich freuen

"Anora" gewann 2024 bereits die Goldene Palme in Cannes. Bei der anstehenden Oscarverleihung am 2. März in Los Angeles geht Sean Bakers Werk unter anderem in der Sparte "Bester Film" ins Rennen. Insgesamt stehen für den Streifen sechs Oscar-Nominierungen zu Buche, Baker und Madison gehen auch hier ins Rennen um den Goldjungen in der Kategorie beste Regie beziehungsweise beste Hauptdarstellerin.

Lesen Sie auch

Bei den Independent Spirit Awards erhielt Jesse Eisenberg (41) unterdessen den Preis für das beste Drehbuch für "A Real Pain", während sein Co-Star Kieran Culkin (42) für seine Rolle in dem Film als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde. Der deutsche Filmeditor Hansjörg Weißbrich (58) gewann in der Kategorie "Bester Schnitt" für den Film "September 5".

"Rentierbaby" ist der Gewinner im TV-Bereich

Im TV-Bereich war ein weiterer großer Gewinner des Abends "Rentierbaby": Richard Gadd (35), Nava Mau (32) und Jessica Gunning (38) wurden für ihre schauspielerischen Leistungen ausgezeichnet. "Shogun" wurde als beste neue Serie geehrt.

Die Independent Spirit Awards, die Filmproduktionen würdigen, die nicht mehr als 30 Millionen Dollar (etwa 28 Millionen Euro) gekostet haben, wurden zum 40. Mal vergeben. Die Veranstaltung fand am Samstag im kalifornischen Santa Monica statt. Schauspielerin und Komikerin Aidy Bryant (37) fungierte zum zweiten Mal in Folge als Moderatorin.