Ein frühes Tor, drei Platzverweise, ein erlösender Sieg: Mexiko startet erfolgreich in seine WM. Während im Stadion Party-Stimmung herrscht, spielen sich vor den Toren andere Szenen ab.
Mexiko-Stadt - Kein Fußball-Feuerwerk, dafür ein Rot-Festival mit drei Platzverweisen und der großen Erlösung: Mexiko hat seinen Auftaktfluch besiegt und einen perfekten Start in die Weltmeisterschaft hingelegt. Begleitet auch von Ausschreitungen vor dem legendären Aztekenstadion gewann der WM-Mitgastgeber in einer Neuauflage des Eröffnungsspiels von 2010 gegen ein schwaches und am Ende doppelt dezimiertes Südafrika mit 2:0 (1:0).