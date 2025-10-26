Die politischen Unterschiede sind groß. Dennoch sind Konservative, Sozialdemokraten und Liberale in Österreich in ihrem neuartigen Bündnis ziemlich geräuscharm unterwegs. Warum?
Wien - Die Dreier-Koalition in Österreich hat nach Überzeugung von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) ein bisher funktionierendes Anti-Streit-Rezept. "Wir gönnen einander Erfolge", sagt der Regierungschef im Interview mit der dpa. Die Unterschiede zwischen der konservativen ÖVP, der sozialdemokratischen SPÖ und den liberalen Neos seien zum Beispiel in der Wirtschafts- und Migrationspolitik sehr deutlich. "Wir haben aber gesagt, das halten wir jeweils aus, solange es dem Land grundsätzlich hilft - auch wenn es ideologisch vielleicht nicht die erste Wahl ist."