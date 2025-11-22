Die Wintertöne ziehen langsam in den Kleiderschrank ein. Auf warme Herbstfarben muss dennoch niemand verzichten. Mit cleveren Kombinationen entstehen Looks, die die Jahreszeiten stilvoll verbinden.
Der Herbst neigt sich dem Ende zu und die Adventszeit rückt näher. Doch nicht nur die Festtagsstimmung verbreitet sich immer mehr. Farben wie Kirschrot, Tannengrün und Schneeweiß machen Lust auf Weihnachten. Das bedeutet aber nicht, dass Töne wie Kupfer, Braun und Burgunder schon abgeschrieben sind. Herbst- und Wintertöne lassen sich für die Übergangszeit harmonisch kombinieren. So geht's.