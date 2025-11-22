Die Wintertöne ziehen langsam in den Kleiderschrank ein. Auf warme Herbstfarben muss dennoch niemand verzichten. Mit cleveren Kombinationen entstehen Looks, die die Jahreszeiten stilvoll verbinden.

Der Herbst neigt sich dem Ende zu und die Adventszeit rückt näher. Doch nicht nur die Festtagsstimmung verbreitet sich immer mehr. Farben wie Kirschrot, Tannengrün und Schneeweiß machen Lust auf Weihnachten. Das bedeutet aber nicht, dass Töne wie Kupfer, Braun und Burgunder schon abgeschrieben sind. Herbst- und Wintertöne lassen sich für die Übergangszeit harmonisch kombinieren. So geht's.

Gemütlich im Alltag Im Everyday-Look trifft ein rostroter Strickpullover auf eine cremefarbene Cordhose - ein gemütliches Outfit für den spontanen Kaffee mit Freunden. Tannengrüne Accessoires wie ein Beanie und ein Schal bringen Winterfarben ins Spiel. Braune Stiefeletten und eine Crossbody-Bag ergänzen die Herbst-Winter-Kombi. An kalten Tagen dürfen es dazu noch Handschuhe sein.

Goldene Accessoires an kühlen Tagen

Wer etwas schicker unterwegs sein will, kombiniert ein rotes Strickkleid mit einem karamellfarbenen Faux-Fur-Mantel. Goldene Accessoires wie Creolen und feine Ringe betonen die Wärme des Looks, ein Taillengürtel bringt Form in die Silhouette. Dazu passen helle Boots. Wer einen weiteren Farbakzent setzen will, greift stattdessen zu einer Strumpfhose in Taupe und weinroten Slingback-Pumps.

Grau in der Übergangszeit

Auch Grau ist im Winter in den Instagram-Feeds von Modebegeisterten omnipräsent. Ein grauer Mantel lässt sich zu einem weißen Pullover, Skinny Jeans und cognacfarbenen Stiefeln tragen. Mit einem karierten Schal in Herbsttönen wird das Outfit saisonal stimmig. Eine weitere Option: Auch ein Rollkragenpullover in Off-White, eine dunkelblaue Stoffhose und gefütterte Loafer sehen zu dem Mantel gut aus. Eine gehäkelte Handtasche oder eine braune Buckle Bag machen den Look komplett.