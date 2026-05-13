Die Eishockey-WM 2026 findet vom 15. bis 31. Mai in der Schweiz statt. Alle deutschen Spiele sind im Free-TV zu sehen. Zudem gibt es Livestream-Angebote.
Am kommenden Freitag geht es los: Die Eishockey-WM 2026 wird in der Schweiz ausgetragen, 17 Tage lang, an zwei Spielorten. In der Swiss Life Arena in Zürich, die 12.000 Zuschauern Platz bietet, bestreitet Deutschland sämtliche Gruppenspiele. Freiburg mit der rund 9.000 Plätze fassenden BCF Arena ist die Heimat von Gruppe B. Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale finden allesamt in Zürich statt.