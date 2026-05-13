Die Eishockey-WM 2026 findet vom 15. bis 31. Mai in der Schweiz statt. Alle deutschen Spiele sind im Free-TV zu sehen. Zudem gibt es Livestream-Angebote.

Am kommenden Freitag geht es los: Die Eishockey-WM 2026 wird in der Schweiz ausgetragen, 17 Tage lang, an zwei Spielorten. In der Swiss Life Arena in Zürich, die 12.000 Zuschauern Platz bietet, bestreitet Deutschland sämtliche Gruppenspiele. Freiburg mit der rund 9.000 Plätze fassenden BCF Arena ist die Heimat von Gruppe B. Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale finden allesamt in Zürich statt.

16 Nationen nehmen teil, aufgeteilt in zwei Achtergruppen. Deutschland spielt in Gruppe A, gemeinsam mit Titelverteidiger USA, Gastgeber Schweiz, Finnland, Lettland, Österreich, Ungarn und Großbritannien. In Gruppe B trifft Rekordchampion Kanada unter anderem auf Schweden und Tschechien.

2025 war für das DEB-Team in der Vorrunde Schluss - nach der Niederlage im entscheidenden Gruppenspiel gegen Dänemark schied Deutschland aus. Das soll sich nicht wiederholen. Bundestrainer Harold Kreis (67) hat 25 Spieler nominiert: drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer. Drei NHL-Profis gehören zum Aufgebot, allerdings fehlen Superstar Leon Draisaitl sowie Tim Stützle und JJ Peterka.

Free-TV und kostenpflichtige Anbieter

Das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft bestreitet das DEB-Team am 15. Mai ab 16:20 Uhr gegen Finnland. Weitere Vorrundenspiele folgen gegen Lettland (17.5.), die Schweiz (18.5.), die USA (20.5.), Ungarn (22.5.), Österreich (23.5.) und Großbritannien (25.5.). Das Mindestziel ist klar: das Viertelfinale am 28. Mai.

Wer die deutschen Spiele verfolgen möchte, hat mehrere Möglichkeiten - darunter eine kostenlose. ProSieben und ProSieben Maxx haben sich die Free-TV-Rechte gesichert und übertragen alle sieben Vorrundenspiele des DEB-Teams sowie Viertelfinals, beide Halbfinals und das Finale. Wer die Spiele im Livestream sehen möchte, ohne zu zahlen, nutzt Joyn - die hauseigene Streamingplattform der ProSiebenSat.1-Gruppe, für die lediglich ein kostenloser Account benötigt wird.

Wer mehr sehen will, hat zwei kostenpflichtige Alternativen: MagentaSport, der Eishockeysender der Telekom, zeigt ebenfalls alle deutschen Spiele sowie ausgewählte weitere Partien. Das Jahresabo startet ab 9,95 Euro monatlich (mit MagentaTV Vertrag), das Monatsabo bei 14,95 Euro. Vollständig - also alle 64 WM-Spiele, davon 43 exklusiv - deckt sporteurope.tv ab. Hier ist kein Abo nötig, sondern ein Turnierpass für einmalig 15 Euro. Alternativ sind einzelne Spiele im Livestream für je 6 Euro buchbar.