Drei Monate nach Unfall: So geht es dem verletzten Artisten aus dem Weltweihnachtscircus

Der Luftakrobat Dmitriy Grygorov von Flight of Passion, der im Januar im Weltweihnachtscircus abgestürzt ist, freut sich über Fortschritte.
Im Januar war der 49-jährige Luftakrobat Dmitriy Grygorov im Weltweihnachtscircus aus etwa zehn Metern Höhe zusammen mit Luftakrobatin Daria Verbitskaya in Stuttgart abgestürzt und hat sich schwer verletzt: Beide Fußgelenke waren zertrümmert. Im Stuttgarter Marienhospital wurde er von dem Unfallchirurgen Ulrich Liener und dessen Team sechs Mal operiert. Für die Ärzte eine große und komplizierte Herausforderung nach den Trümmerbrüchen. Der erste Nachschau-Termin gibt dem Artisten weitere Hoffnung auf Genesung.