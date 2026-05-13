Drei Monate nach Tod des Schauspielers: James Van Der Beeks Witwe teilt herzzerreißendes Update

Drei Monate nach dem Tod von James Van Der Beek meldet sich seine Witwe Kimberly Brook ausführlich zu Wort. Die Filmproduzentin teilt emotionale Bilder mit den sechs gemeinsamen Kindern und beschreibt ihre Trauer.

Drei Monate nach dem Tod von James Van Der Beek (1977-2025) teilt seine Witwe Kimberly Brook (44) herzzerreißende Worte. "Zu sagen, ich sei untröstlich, wäre eine gewaltige Untertreibung. Worte können die Trauer einfach nicht beschreiben", so die Filmproduzentin am Dienstag in einem Post auf Instagram.

"Der anfängliche Schock ist verflogen. Die Realität dringt langsam in mein Bewusstsein ein... und ich vermisse ihn. Wir alle vermissen ihn", so die Witwe des früheren "Dawson's Creek"-Stars weiter. Dazu teilt sie Bilder, die Momente von James Van Der Beek mit den sechs gemeinsamen Kindern zeigen.

Kimberly Brooks "zutiefst dankbar" für Unterstützung

"Doch es liegt eine besondere Magie in der Luft. Ich spüre ihn. Ich kenne ihn tiefer. Meine bewusste Verbindung zu Gott hat sich vertieft", so Kimberly Brook weiter. "Die Schleier des Universums haben sich gelichtet. Und ich vertraue darauf, dass dies der Weg ist, den meine Familie und ich immer gehen sollten."

Weiter bedankte sich Van Der Beeks Witwe für die Unterstützung. "Die Anteilnahme war überwältigend. Sie hat unserer Familie auf so wundervolle Weise Halt gegeben", schreibt sie. "Ihr alle habt meine Erwartungen bei Weitem übertroffen, indem ihr uns so tatkräftig unterstützt und James die letzte Ehre erwiesen habt. Ich bin zutiefst dankbar." Zum Schluss kündigt Kimberly Brook an, dass sie weiterhin Updates und Erinnerungen mit Van Der Beeks Fans teilen werde: "Es gäbe noch so viel mehr zu erzählen. Und das werde ich zu gegebener Zeit auch."

James Van Der Beek starb am 11. Februar 2026 im Alter von 48 Jahren nach einem Kampf gegen Darmkrebs. Die Diagnose erhielt der "Dawson's Creek"-Hauptdarsteller im Jahr 2023, ein Jahr später machte er die Erkrankung öffentlich. Kimberly Brook und James Van Der Beek heirateten im Jahr 2010. Die Filmproduzentin und der Schauspieler haben sechs gemeinsame Kinder, die zwischen 4 und 15 Jahre alt sind.