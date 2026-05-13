Drei Monate nach Tod des Schauspielers: James Van Der Beeks Witwe teilt herzzerreißendes Update

Drei Monate nach dem Tod von James Van Der Beek meldet sich seine Witwe Kimberly Brook ausführlich zu Wort. Die Filmproduzentin teilt emotionale Bilder mit den sechs gemeinsamen Kindern und beschreibt ihre Trauer.
Drei Monate nach dem Tod von James Van Der Beek (1977-2025) teilt seine Witwe Kimberly Brook (44) herzzerreißende Worte. "Zu sagen, ich sei untröstlich, wäre eine gewaltige Untertreibung. Worte können die Trauer einfach nicht beschreiben", so die Filmproduzentin am Dienstag in einem Post auf Instagram.