Donald Gibb, bekannt als "Ogre" aus der Kultreihe "Die Rache der Eierköpfe", ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Der Abschied von ihm folgt nur drei Monate nach dem Tod von Filmkollege Robert Carradine.

Die Fangemeinde von "Die Rache der Eierköpfe" (im Original: "Revenge of the Nerds") trauert erneut. Knapp drei Monate nach dem Tod von Robert Carradine (1954-2026) ist nun auch Donald Gibb gestorben - der Darsteller des nicht gerade schlauen Sportlers Frederick "Ogre" Palowaski aus der gleichnamigen Kultreihe der 1980er-Jahre. Er wurde 71 Jahre alt. Laut einem Bericht von "TMZ" verstarb Gibb am Dienstagabend in seinem Zuhause in Texas infolge anhaltender gesundheitlicher Probleme. Sein Sohn Travis bestätigte den Tod und betonte, dass es sich um keinen plötzlichen Abschied handelte - sein Vater habe schon länger mit Beschwerden zu kämpfen gehabt.

Von seinem Sohn heißt es, Donald Gibb sei von seinen Kindern und weiteren Familienmitgliedern umgeben gewesen, als er starb. Travis Gibb bat laut "TMZ" um Gebete und Privatsphäre für die Familie in dieser schweren Zeit. Sein Vater werde sehr vermisst und für immer in Erinnerung bleiben.

Beliebte Rollen in Filmreihen

Mit seiner massigen Statur verkörperte Gibb, der vor seiner Schauspielkarriere in San Diego Football spielte, den Bösewicht "Ogre" als einschüchternde, aber auch liebenswerte Figur. Der Film von 1984, in dem eine Gruppe von Außenseitern gegen eine arrogante Verbindung antritt, wurde zum Kultklassiker, und Gibb kehrte für mehrere Fortsetzungen, darunter "Die Supertrottel", in die Rolle zurück.

Im weiteren Verlauf seiner Laufbahn übernahm er Rollen in Filmen wie "Bloodsport" (1988) und dessen Fortsetzung "Bloodsport II: The Next Kumite" (1996) sowie in Produktionen wie "Hancock", "Jocks" und "Amazon Women on the Moon".

Erst im Februar war Robert Carradine gestorben, der in "Die Rache der Eierköpfe" den Hauptdarsteller Lewis Skolnick verkörpert hatte. Er wurde ebenfalls 71 Jahre alt. Carradines Familie hatte damals laut dem Branchenmagazin "Deadline" in einem Statement mitgeteilt: "In einer Welt, die sich manchmal so dunkel anfühlen kann, war Bobby für alle um ihn herum immer ein Leuchtfeuer der Hoffnung. Wir sind untröstlich über den Verlust dieser wunderbaren Seele und möchten Bobbys tapferen Kampf gegen seine fast zwei Jahrzehnte andauernde bipolare Störung würdigen."