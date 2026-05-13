Donald Gibb, bekannt als "Ogre" aus der Kultreihe "Die Rache der Eierköpfe", ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Der Abschied von ihm folgt nur drei Monate nach dem Tod von Filmkollege Robert Carradine.
Die Fangemeinde von "Die Rache der Eierköpfe" (im Original: "Revenge of the Nerds") trauert erneut. Knapp drei Monate nach dem Tod von Robert Carradine (1954-2026) ist nun auch Donald Gibb gestorben - der Darsteller des nicht gerade schlauen Sportlers Frederick "Ogre" Palowaski aus der gleichnamigen Kultreihe der 1980er-Jahre. Er wurde 71 Jahre alt. Laut einem Bericht von "TMZ" verstarb Gibb am Dienstagabend in seinem Zuhause in Texas infolge anhaltender gesundheitlicher Probleme. Sein Sohn Travis bestätigte den Tod und betonte, dass es sich um keinen plötzlichen Abschied handelte - sein Vater habe schon länger mit Beschwerden zu kämpfen gehabt.