Im April erscheint Meghan Trainors neues Album. Die große US-Tournee mit 30 geplanten Konzerten hat die "All About That Bass"-Sängerin jedoch abgesagt. Nach der Geburt ihres dritten Kindes im Januar will sie sich nun erst einmal auf ihre inzwischen fünfköpfige Familie konzentrieren.

Meghan Trainor (32) hat drei Monate nach der Geburt ihres dritten Kindes ihre Sommertournee abgesagt. In ihrer Instagram-Story erklärte die "All About That Bass"-Sängerin, sie habe die Entscheidung nach "reiflicher Überlegung und einigen wirklich schwierigen Gesprächen" getroffen.

"Ein neues Album zu veröffentlichen, eine landesweite Tournee vorzubereiten und zugleich unsere kleine Tochter in unserer nun fünfköpfigen Familie willkommen zu heißen, ist derzeit einfach mehr, als ich bewältigen kann", erklärte die US-Amerikanerin weiter. "Ich muss jetzt zu Hause sein und für jeden Einzelnen meiner Familie wirklich präsent bleiben."

Drei Kinder, neues Album, große Tournee

Am 18. Januar 2026 wurden Meghan Trainor und ihr Ehemann Daryl Sabara (33) Eltern einer Tochter namens Mikey Moon, die von einer Leihmutter ausgetragen wurde. Das Paar hat bereits zwei Söhne: Riley (5) und Barry (2).

"Ich weiß, dass viele Fans darüber enttäuscht sein werden, und das tut mir sehr leid", schrieb Trainor zu ihrer Tournee-Absage. Zugleich betonte sie, dass dies im Moment die richtige Entscheidung für sie und ihre Familie sei. Zum Abschluss versprach die Künstlerin: "Ich bin bald zurück und kann es kaum erwarten, dass ihr mein neues Album hört." Auf die Platte sei sie sehr stolz, zudem danke sie ihren Fans von Herzen für deren Liebe und Unterstützung.

Am 24. April erscheint mit "Toy with Me" Meghan Trainors siebtes Studioalbum, auf das sie bereits im Februar mit der Single "Get in Girl" einstimmte. Die dazugehörige US-Tournee sollte am 12. Juni in Clarkston im Bundesstaat Michigan beginnen und die Grammy-Gewinnerin durch mehr als 30 Arenen in Nordamerika führen. Das Finale war für den 15. August in Los Angeles geplant.