Im April erscheint Meghan Trainors neues Album. Die große US-Tournee mit 30 geplanten Konzerten hat die "All About That Bass"-Sängerin jedoch abgesagt. Nach der Geburt ihres dritten Kindes im Januar will sie sich nun erst einmal auf ihre inzwischen fünfköpfige Familie konzentrieren.
Meghan Trainor (32) hat drei Monate nach der Geburt ihres dritten Kindes ihre Sommertournee abgesagt. In ihrer Instagram-Story erklärte die "All About That Bass"-Sängerin, sie habe die Entscheidung nach "reiflicher Überlegung und einigen wirklich schwierigen Gesprächen" getroffen.