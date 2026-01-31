Das US-Justizministerium hat über drei Millionen Seiten an Epstein-Dokumenten freigegeben. Brisante E-Mails werfen ein neues Licht auf die Verbindung zwischen dem verstorbenen Sexualstraftäter und dem früheren britischen Prinzen Andrew.
Andrew Mountbatten-Windsor (65) wird erneut mit Jeffrey Epstein (1953-2019) in Verbindung gebracht. Das US-Justizministerium hat am Freitagabend mehr als drei Millionen Seiten an Dokumenten sowie Tausende Videos und Fotos aus dem Nachlass des verstorbenen Sexualstraftäters veröffentlicht. Und - wieder - mittendrin: der frühere britische Prinz.