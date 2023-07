1 Der Versuch, diesen Geldautomaten in Donzdorf zu sprengen, war im Juni gescheitert. Die drei Verdächtigen sollen auch für diese Tat verantwortlich sein. Foto: 7aktuell.de/Christina Zambito

Drei Männer aus Göppingen und Eislingen sind in Untersuchungshaft, weil sie für mehrere Bankautomaten-Sprengungen im Kreis Göppingen verantwortlich sein sollen. Sie sollen auch eine Tat in Lorch (Ostalbkreis) verübt haben.









Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Lorch sitzen seit mehr als vier Wochen drei Männer aus dem Raum Göppingen und Eislingen in Untersuchungshaft. Hatte anfangs wegen des Tatorts Lorch noch die Staatsanwaltschaft Ellwangen die Ermittlungen übernommen, hält mittlerweile die Staatsanwaltschaft Ulm die Fäden in der Hand. Offenbar werden den Verdächtigen auch diverse gesprengte Automaten im Kreis Göppingen angelastet. Da die Pressestelle der Ulmer Behörde am Freitag nicht erreichbar war, wurde dies nicht offiziell bestätigt, es liegt jedoch auf der Hand, da die Mehrzahl der Tatorte im Zuständigkeitsbereich der Ulmer Ermittler liegt.