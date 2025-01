Drei Mädchen während Tanzkurs getötet: Southport-Prozess: Angeklagter bekennt sich schuldig

1 Der Mann soll drei Mädchen während eines Taylor-Swift-Tanzkurses getötet haben. (Archivbild) Foto: AFP/DARREN STAPLES

Bei dem Messerangriff im nordwestenglischen Southport wurden drei Mädchen während eines Taylor-Swift-Tanzkurses getötet. Nun läuft der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.











Der Angeklagte im britischen Southport-Prozess hat sich am ersten Verhandlungstag des Mordes an drei Mädchen sowie des versuchten Mordes an acht weiteren Kindern und zwei Erwachsenen schuldig bekannt. Insgesamt werden dem 18-Jährigen 16 Anklagepunkte zur Last gelegt. Der Nachrichtenagentur PA zufolge bekannte er sich auch zum Vorwurf schuldig, tödliches Gift sowie ein Handbuch der Terrororganisation Al-Qaida besessen zu haben. Das Strafmaß soll bereits an diesem Donnerstag verkündet werden.