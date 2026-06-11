Fußball-Trikots verlassen das Stadion und erobern die Straße. Pünktlich zur WM verschmilzt der FIFA-Core-Trend Sport und Mode. Vom Minirock bis zum Blazer: So lässt sich die Fan-Ästhetik stilvoll in den Alltag integrieren.
Vintage-Trikots, Trainingsjacken, Fußball-inspirierte Outfits: Was lange dem Stadion-Besuch vorbehalten war und unter dem Namen Blokecore in den letzten Monaten immer mehr die Social-Media-Feeds flutete, kommt jetzt pünktlich zur Fußball-WM im Alltag an. Zum Anpfiff des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada erlebt Fußball-Ästhetik in der Mode ihr großes Comeback. Fanliebe, Identität und Alltagskleidung verschmelzen zu einem neuen Look. So überraschend vielseitig lassen sich Fußball-Trikots stylen.