Fußball-Trikots verlassen das Stadion und erobern die Straße. Pünktlich zur WM verschmilzt der FIFA-Core-Trend Sport und Mode. Vom Minirock bis zum Blazer: So lässt sich die Fan-Ästhetik stilvoll in den Alltag integrieren.

Vintage-Trikots, Trainingsjacken, Fußball-inspirierte Outfits: Was lange dem Stadion-Besuch vorbehalten war und unter dem Namen Blokecore in den letzten Monaten immer mehr die Social-Media-Feeds flutete, kommt jetzt pünktlich zur Fußball-WM im Alltag an. Zum Anpfiff des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada erlebt Fußball-Ästhetik in der Mode ihr großes Comeback. Fanliebe, Identität und Alltagskleidung verschmelzen zu einem neuen Look. So überraschend vielseitig lassen sich Fußball-Trikots stylen.

Von Blokecore zu FIFA Core Der Name des Trends verrät schon seinen Ursprung: Blokecore romantisiert die Ästhetik des Fußballfans aus den Neunzigern. "Bloke" ist britisches Slang für Kerl. Der Trend einfach umgesetzt bedeutet: Trikot zu Jeans, Retro-Sneaker, fertig.

Was aber einst als TikTok-Nischentrend begann, hat sich 2026 zu FIFA Core weiterentwickelt: einem globalen Fashion-Phänomen, das Sportbekleidung und Mode endgültig miteinander verschmilzt. Luxuslabels, Streetwear-Brands und Sportartikelhersteller interpretieren die Fußball-Ästhetik zum Start der Weltmeisterschaft in limitierten Kollektionen neu.

Der entscheidende Unterschied zum reinen Fan-Look: Bei FIFA Core geht es nicht nur darum, irgendein Trikot überzuziehen. Es geht darum, ganz bewusst ein Fashion-Statement zu wählen, das die eigene Herkunft, Kultur und Geschichte widerspiegelt. Fußballtrikots sind in gewisser Hinsicht so etwas wie die neuen Bandshirts, die Zugehörigkeit vermitteln.

Drei Looks, die den Trikot-Trend alltagstauglich machen

Trikot trifft auf Mini-Rock: Ein Vintage-Trikot in Oversize-Größe kombiniert mit einem kurzen Rock aus robustem Denim, glänzendem Satin oder rockigem Leder. Dazu hohe weiße Sportsocken und flache Sneaker oder Ballerinas. Was früher im Stadion undenkbar gewesen wäre, funktioniert jetzt beim Fußball-Schauen umso überzeugender. Wer die Silhouette definieren möchte, steckt das Trikot locker in den Bund. Der sogenannte French Tuck verleiht dem Ensemble Proportion, ohne die Lässigkeit zu brechen.

Die 1990er-Hommage: Trikot zu einer weiten Baggy-Jeans, Straight Cut oder Barrel Leg. Genau so, wie man es von einem Fußballfan aus den 1990ern kennt. Retro-Sneaker mit T-Toe runden den Look authentisch ab. Wer das Outfit nicht zu sportlich wirken lassen möchte, setzt auf filigranen Goldschmuck als femininen Kontrast.

Trikot elegant gestylt: Wer das Trikot vollständig aus dem Sportkontext lösen möchte, greift zum Blazer. Ein Modell in Beige, Schwarz oder einer Kontrastfarbe verleiht dem Look sofort eine gewisse Seriosität und macht ihn über Public Viewing hinaus alltagstauglich. Alternativ sorgt eine Lederjacke für einen edgy Look. Mit einer schmalen Sonnenbrille und Slingballerinas entsteht ein Outfit, das auch nach dem Ende der Fußball-WM noch überzeugt.