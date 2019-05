1 Nancy Herz, Sofia Nesrine Srour und Amina Bile (von links) machen sich in den sozialen Netzwerken für mehr Selbstbestimmung stark. Nun haben „Die schamlosen Mädchen“ ein Buch veröffentlicht. Foto: Gabriel-Verlag

Sie nennen sich „Die schamlosen Mädchen“ und kämpfen in Norwegen für mehr Selbstbestimmung von jungen Muslimas. Nancy Herz, eine des „Schamlos“-Trios, ist am 24. Mai zu Gast im Café Babel in Stuttgart.

Stuttgart - Wer mit westlichen Werten aufwächst, hat Mühe zu verstehen, warum junge muslimische Frauen nicht viel häufiger aus den ihnen auferlegten Zwängen ausbrechen. Ein selbstbestimmtes Leben führen zu wollen, scheint nicht nur aus feministischer Sicht ein selbstverständlicher Wunsch. Keine Schminke, keine Jeans, kein Freund, kein Bikini, keine Klassenfahrt, kein Sex vor der Ehe? Junge Muslimas sehen sich in ihrem familiären Umfeld früh mit einer ganzen Reihe von Ratschlägen konfrontiert. Verständlich, dass sie das Gutgemeinte inzwischen als umfassendes System entlarven.

Diese negative soziale Kontrolle zu thematisieren und zu verstehen, haben sich drei junge Muslimas in Norwegen zur Aufgabe gemacht. Als „Die schamlosen Mädchen“ stehen sie in ihren Blogs und in sozialen Netzwerken gegen Anpassung und für Selbstbestimmung und haben ihren Austausch nun in Buchform veröffentlicht. „Schamlos“ heißt das schöne Resultat, das muslimischen Mädchen Mut macht und allen anderen tolle Einblicke ermöglicht.

Balance zwischen Tradition und Aufbruch

Nancy Herz, Sofia Nesrine Srour und Amina Bile diskutieren über soziale Kontrolle, über Schwimmunterricht, über das Kopftuchtragen, über den ersten Freund, über die Ungleichbehandlung von Jungs und Mädchen, über Gewalt gegen Frauen. Geschichten, die ihnen andere erzählt haben, sind Anlass des Austauschs. Ihr Dialog macht Argumente leicht verständlich, der Spagat zwischen den Anforderungen der Familie und des Lebens außerhalb wird als Kraftakt erlebbar. Wie schwierig es ist, seinen eigenen Weg und eine gute Balance zwischen Tradition und Aufbruch hinzukriegen, ohne komplett seine Wurzeln zu kappen, ist nach der Lektüre von „Schamlos“ klar.

An diesem Freitag, 19 Uhr, ist mit Nancy Herz eine der „Schamlos“-Muslimas zu Gast in Stuttgart. Im Café Babel (Uhlandstraße 26), spricht die norwegisch-libanesische Aktivistin mit der Bloggerin Kim Hoss über ihr Buch und die unterschiedlichen Reaktionen darauf.