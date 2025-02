Drei Jahre Ukraine-Krieg: Über tausend Menschen demonstrieren in Stuttgart für die Ukraine

1 400-500 Demonstrierende hatten die Veranstalter erwartet, der Anlauf war deutlich größer. Foto: LICHTGUT/Stefanie Bacher

Mehr als tausend Menschen ziehen an diesem Montagabend durch die Stuttgarter Innenstadt. Stolz, die Ukraineflaggen um die Schultern geworfen, ein Licht in der Hand, sich an den Händen haltend, rufen sie „Slava Ukraini!“ („Es lebe die Ukraine!“). Denn der Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine jährt sich zum dritten Mal. Am 24. Februar 2022 erfolgte der groß angelegte Angriff durch die russische Armee mit dem Ziel, die ukrainische Regierung zu stürzen und durch ein prorussisches Regime zu ersetzen. Seit drei Jahren leistet die Ukraine Widerstand. Es sind drei Jahren, in denen Menschen ihr Zuhause und ihre Heimat verloren und Kinder ihre Zukunft, in denen Familien getrennt wurden, unzählige Soldaten und Zivilisten starben. Als kurz vor Beginn der Demonstration die ukrainische Hymne am Börsenplatz angestimmt wird, fließen Tränen.