Drei Jahre nach Horror-Unfall: Jeremy Renner trotzt seiner Beinahe-Todesmaschine

Genau drei Jahre ist es her, dass Jeremy Renner (54) nur knapp dem Tod entkam. Am 1. Januar 2023 überrollte ihn sein eigener Schneepflug in Reno, Nevada - der "Hawkeye"-Darsteller erlitt dabei mehr als 35 Knochenbrüche. Zum Jahrestag des Horrorunfalls postete er nun ein Foto genau jenes Fahrzeugs auf Instagram.