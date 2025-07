Prozess in Trier: Leiche in Wassertonne aufbewahrt

1 Drei Jahre Haft wegen Totschlags erwarten den verurteilten Mann. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa/Jens Kalaene

In einem Prozess um eine in einer Wassertonne aufbewahrte Leiche hat das Landgericht im rheinland-pfälzischen Trier einen Mann zu drei Jahren Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er wegen Totschlags, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte. Laut Anklage hatte der Mann seine Frau im Oktober vergangenen Jahres in der gemeinsamen Wohnung in Trier erstochen.