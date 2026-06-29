Drei Gipfel in 24 Stunden: Prinzessin Kate begab sich auf geheime Wandertour für die Krebshilfe

Heimlich und im Alleingang: Prinzessin Kate hat am Wochenende die drei höchsten Berge Großbritanniens in unter 24 Stunden bestiegen. Mit der Aktion sammelt die 44-Jährige, die seit Anfang 2025 als krebsfrei gilt, Spenden für eine Krebs-Charity und sendet eine persönliche Botschaft an Betroffene.
Es ist eine Aktion, die erst im Nachhinein publik wurde: Prinzessin Kate (44) hat am vergangenen Wochenende heimlich die drei höchsten Berge Schottlands, Englands und Wales' bestiegen. Und das innerhalb von weniger als 24 Stunden. Mit der sogenannten National Three Peaks Challenge sammelt die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (44) Spenden für eine Krebshilfe und macht zugleich auf das Leben nach einer Krebsdiagnose aufmerksam.