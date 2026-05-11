Andrea und Christian Thulfaut haben fünf Kinder – drei davon sind schwer krank. Trotzdem ist im Alltag vieles möglich – auch dank des Vereins Sternentraum 2000 in Backnang.
Es gibt sie – Momente, in denen sich bei Familie Thulfaut alles mal kurz nach ganz normalem Alltag anfühlt. Zum Beispiel dann, wenn Felix und Pauline aus der Schule kommen und mit ihren Schulranzen und am besten noch mit Schulfreunden im Schlepptau hereinstürmen und riesen Hunger haben. Dann setzen sich alle an den gedeckten Tisch, reden miteinander und lassen es sich schmecken. Auch Mama Andrea kann dann mitessen und mal durchschnaufen.