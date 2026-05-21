Schauspielerin Laura Dern ist mit Vater Bruce und ihren beiden Kindern Ellery und Jaya zur Premiere der Dokumentation "Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern" nach Cannes gereist.
Laura Dern (59) hat am Mittwoch beim Filmfestival in Cannes eine starke Botschaft geschickt - nicht mit Worten, sondern mit Anwesenheit. Die 59-jährige Schauspielerin erschien gemeinsam mit ihren Kindern, Sohn Ellery (24) und Tochter Jaya (21), an der Seite ihres Vaters Bruce Dern (89) auf dem roten Teppich der Weltpremiere von "Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern". Die unter der Regie von Mike Mendez entstandene Dokumentation erzählt das Leben des Hollywood-Veteranen.