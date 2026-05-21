Schauspielerin Laura Dern ist mit Vater Bruce und ihren beiden Kindern Ellery und Jaya zur Premiere der Dokumentation "Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern" nach Cannes gereist.

Laura Dern (59) hat am Mittwoch beim Filmfestival in Cannes eine starke Botschaft geschickt - nicht mit Worten, sondern mit Anwesenheit. Die 59-jährige Schauspielerin erschien gemeinsam mit ihren Kindern, Sohn Ellery (24) und Tochter Jaya (21), an der Seite ihres Vaters Bruce Dern (89) auf dem roten Teppich der Weltpremiere von "Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern". Die unter der Regie von Mike Mendez entstandene Dokumentation erzählt das Leben des Hollywood-Veteranen.

Bruce Dern hielt sich während der Fototermine sichtlich an Tochter Laura und Enkel Ellery fest. Seinen schwarzen Smoking kombinierte er mit einer Fliege und - ganz typisch für ihn - einer Baseballkappe der Los Angeles Dodgers. Die Outfits der drei jüngeren Familienmitglieder bildeten dabei einen schönen Kontrast: Laura Dern trug ein silbernes Abendkleid mit transparentem Cape, Jaya wählte ein schwarz-weiß gestreiftes, trägerloses Kleid. Ellery erschien wie sein Großvater im schwarzen Anzug - er ergänzte den Look durch eine schmale Krawatte.

Zwischen Seriendreh und roter Teppich

Dass alle drei den Weg nach Cannes angetreten haben, ist kein selbstverständlicher Zug. Gemeinsame Auftritte dieser Art sind für die Familie Dern eher die Ausnahme. Für Laura Dern, die in der Dokumentation ebenfalls präsent ist, war es ein kurzer Abstecher für einen besonderen Abend mit der Familie. Die Schauspielerin befindet sich gemäß "Deadline" derzeit in Produktion für die vierte Staffel der Erfolgsserie "The White Lotus" - gedreht wird sowohl in Cannes selbst als auch im nur wenige Kilometer entfernten Saint-Tropez, wo das Luxushotel Airelles Château de la Messardière als Kulisse dient. Auch das Hôtel Martinez an der Croisette gehört zum Set.

Schon bevor das Licht in Cannes bei der Filmvorführung der Doku ausging, hatten die Festivalgäste Bruce Dern laut "Deadline" zwei Minuten lang im Stehen gehuldigt. Cannes-Direktor Thierry Frémeux musste schließlich eingreifen und "Genug!" rufen - woraufhin der Saal lachte. Bruce Dern selbst kommentierte den Empfang trocken: "Das bedeutet, dass es euch allen nicht egal ist." Nach der Vorführung gab es einen sechs Minuten langen Applaus.

Laura Dern stammt aus Bruce Derns Ehe (1960-1969) mit Diane Ladd, die im November 2025 im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Laura Dern würdigte ihre Mutter damals gegenüber dem "Hollywood Reporter" mit den Worten: Sie sei die größte Tochter, Mutter, Großmutter, Schauspielerin, Künstlerin und Seele gewesen, die man sich vorstellen könne.

Laura Dern hat ihre beiden Kinder Ellery und Jaya aus der Ehe mit dem Musiker Ben Harper (56). Die beiden heirateten 2005, trennten sich jedoch 2013 nach fast acht gemeinsamen Ehejahren.