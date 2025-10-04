Drei gegen Einen: Tim Mälzer verletzt sich beim Schlittenziehen

Tim Mälzer muss bei "Drei gegen Einen - Die Show der Champions" einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen: Bei einer Football-Challenge zieht sich der TV-Koch eine Verletzung zu.

"Drei gegen Einen - Die Show der Champions" geht in die nächste Runde: Tim Mälzer (54) will sich am 4. Oktober zusammen mit Jan Köppen (42) und Jens "Knossi" Knossalla (39) erneut gegen Experten auf ihrem Fachgebiet beweisen. Doch bei einer Football-Challenge wird der TV-Koch zum medizinischen Notfall, wie RTL vorab verrät.

Das Trio trifft in der neuen Folge unter anderem auf Football-Nationalspieler Heiko Bals. Als Mälzer in der Challenge einen schweren Schlitten schiebt, fällt er plötzlich und schreit vor Schmerz. Ein Sanitäter muss eingreifen. "Hat sich angefühlt wie ein Pferdekuss", kommentiert Mälzer die Verletzung später.

Gegen diese Experten treten Mälzer und Co. an

Der Vorfall auf dem Footballfeld bleibt aber nicht die einzige Herausforderung: In insgesamt neun Disziplinen treten Mälzer, Köppen und Knossalla gegen Profis an. So müssen sie einer RTL-Mitteilung zufolge beim Sportholzfällen gegen den fünffachen Deutschen Meister Danny Martin antreten, sich im Billard mit Trickshot-Weltmeister Florian Kohler behaupten und beim Segwaypolo Nationalspieler Jan Müller Paroli bieten.

Auch Super Recognizer Elliot Selby, Bahnrad-Ass Robert Förstemann, Kart-Champion Elias Frey und "Wer wird Millionär?"-Gewinner Ralf Schnoor stellen das Trio auf die Probe - bevor zum Schluss Forklift-Weltmeisterin Tina Föhre-Scheller im Gabelstapler auf sie wartet.

Die neue Folge zeigt RTL am 4. Oktober ab 20:15 Uhr im TV, eine Woche vorab ist sie bei RTL+ verfügbar. In der Sendung winken wie gewohnt bis zu 50.000 Euro Preisgeld. Moderiert wird die Show von Laura Wontorra (36).