Drei gegen Einen: Tim Mälzer verletzt sich beim Schlittenziehen

Tim Mälzer muss bei "Drei gegen Einen - Die Show der Champions" einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen: Bei einer Football-Challenge zieht sich der TV-Koch eine Verletzung zu.
"Drei gegen Einen - Die Show der Champions" geht in die nächste Runde: Tim Mälzer (54) will sich am 4. Oktober zusammen mit Jan Köppen (42) und Jens "Knossi" Knossalla (39) erneut gegen Experten auf ihrem Fachgebiet beweisen. Doch bei einer Football-Challenge wird der TV-Koch zum medizinischen Notfall, wie RTL vorab verrät.