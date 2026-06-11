Drei Gastgeberländer, drei Cocktails: Die WM 2026 bringt unterschiedliche Kulturen zusammen. Der Margarita sorgt für mexikanisches Flair, der Old Fashioned für amerikanische Tiefe und der Maple Whiskey Sour für kanadische Wärme.

Wenn die Fußballweltmeisterschaft 2026 erstmals in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, treffen nicht nur unterschiedliche Fußballkulturen aufeinander - sondern auch drei sehr eigenständige Traditionen. Zwischen Streetfood, Stadionatmosphäre und langen Sommernächten entsteht eine perfekte Bühne für Cocktails, die genauso vielseitig sind wie die Gastgeberländer selbst. Drei Drinks, die sich leicht zu Hause mixen lassen.

Mexiko: Margarita - der Klassiker mit Salzrand Kaum ein Drink steht so sehr für mexikanische Bar-Kultur wie der Margarita - frisch, säuerlich, und perfekt für warme Abende. Der Margarita ist unkompliziert, direkt und ein bisschen wild - genau die Energie, die man mit einem WM-Spiel verbindet.

Zutaten: 5 cl Tequila, 2 cl Triple Sec (oder Cointreau), 3 cl frischer Limettensaft, Salz für den Glasrand, Eiswürfel

Zubereitung: Den Glasrand mit Limettensaft anfeuchten und in Salz drücken. Tequila, Triple Sec und Limettensaft mit Eis kräftig shaken und in ein gekühltes Glas abseihen. Mit einer Limettenscheibe servieren.

USA: Old Fashioned - der ruhige Gegenspieler

Der Old Fashioned ist einer der ältesten Cocktails der USA - reduziert auf das Wesentliche, aber mit Tiefe und Charakter. Perfekt für lange Spiele und späte Abende.

Zutaten: 6 cl Bourbon oder Rye Whiskey, 1 Zuckerwürfel (oder 1 TL Zucker), 2-3 Spritzer Angostura Bitters, ein Spritzer Wasser oder Soda, Orangenzeste, Eiswürfel (großer Block ideal)

Zubereitung: Zucker mit Bitters und einem kleinen Schuss Wasser im Glas verrühren. Whiskey hinzufügen, Eis dazugeben und langsam umrühren. Mit Orangenzeste aromatisieren.

Kanada: Maple Whiskey Sour - sanft, süß, überraschend

Gastgeberland Kanada bringt eine Variante des klassischen Whiskey Sour mit: ein Hauch Ahornsirup statt Zucker sorgt für Wärme und Tiefe. Der Maple Whiskey Sour ist weich, rund und ein bisschen unerwartet - genau wie Kanada selbst oft im internationalen Vergleich wahrgenommen wird.

Zutaten: 5 cl Canadian Whisky, 3 cl Zitronensaft, 2 cl Ahornsirup, 1 Eiweiß (optional, für Schaum), Eiswürfel, Zitronenscheibe zur Garnitur

Zubereitung: Alle Zutaten kräftig shaken - zuerst ohne Eis (Dry Shake, wenn Eiweiß verwendet wird), dann mit Eis erneut shaken. In ein Glas abseihen und mit Zitrone garnieren.