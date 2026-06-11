Drei Gastgeberländer, drei Cocktails: Die WM 2026 bringt unterschiedliche Kulturen zusammen. Der Margarita sorgt für mexikanisches Flair, der Old Fashioned für amerikanische Tiefe und der Maple Whiskey Sour für kanadische Wärme.
Wenn die Fußballweltmeisterschaft 2026 erstmals in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, treffen nicht nur unterschiedliche Fußballkulturen aufeinander - sondern auch drei sehr eigenständige Traditionen. Zwischen Streetfood, Stadionatmosphäre und langen Sommernächten entsteht eine perfekte Bühne für Cocktails, die genauso vielseitig sind wie die Gastgeberländer selbst. Drei Drinks, die sich leicht zu Hause mixen lassen.