Drei existenzielle Bedrohungen: Erfolgsregisseur James Cameron warnt vor Apokalypse à la Terminator

Regie-Legende James Cameron warnt: Atomwaffen, Klimawandel und Künstliche Intelligenz bedrohen die Menschheit wie einst in seinem Kultfilm "Terminator". Sein neuer Film "Ghosts of Hiroshima" mahnt zur Empathie und Verantwortung in einer gefährlichen Welt.
Regiestar James Cameron (70) warnt in einem Interview mit dem "Rolling Stone" eindringlich vor einer "Apokalypse à la Terminator". Unsere Gegenwart werde von mehreren existenziellen Bedrohungen überschattet - eine davon leitete schon in seinem Kultfilm "Terminator" (1984) das Ende der Menschheit ein.