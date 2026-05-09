Drei Eröffnungszeremonien: Katy Perry singt bei der WM und strampelt vor Freude mit den Füßen

Die Fußballweltmeisterschaft 2026 wird mit gleich drei Eröffnungszeremonien beginnen. Mit dabei ist auch Katy Perry. Die Vorfreude bringt die Sängerin zum Strampeln.
Die FIFA möchte aus der anstehenden Fußball-WM wieder ein Mega-Event machen. Schon zur Eröffnung des Turniers im Juni wird viel Starpower aufgefahren. Wie der Weltfußballverband mitteilt, wird es nicht nur eine, sondern gleich drei Eröffnungsfeiern geben. Dabei sind weltbekannte Acts wie Katy Perry (41), Alanis Morissette (51), J Balvin (41), Anitta (33), Michael Bublé (50) und Future (42).