Drei Eröffnungszeremonien: Katy Perry singt bei der WM und strampelt vor Freude mit den Füßen

Die Fußballweltmeisterschaft 2026 wird mit gleich drei Eröffnungszeremonien beginnen. Mit dabei ist auch Katy Perry. Die Vorfreude bringt die Sängerin zum Strampeln.

Die FIFA möchte aus der anstehenden Fußball-WM wieder ein Mega-Event machen. Schon zur Eröffnung des Turniers im Juni wird viel Starpower aufgefahren. Wie der Weltfußballverband mitteilt, wird es nicht nur eine, sondern gleich drei Eröffnungsfeiern geben. Dabei sind weltbekannte Acts wie Katy Perry (41), Alanis Morissette (51), J Balvin (41), Anitta (33), Michael Bublé (50) und Future (42).

Perry scheint sich schon riesig auf ihre Aufgabe zu freuen. Auf Instagram veröffentlichte die US-Sängerin einen Beitrag, der ein offizielles Ankündigungsbild mit ihrem Konterfei zeigt. Dazu schreibt die 41-Jährige übersetzt: "Ich strample [vor Freude] mit den Füßen, denn ich trete am 12. Juni bei der Eröffnungsfeier des FIFA World Cup 2026 in Los Angeles auf!" An der Personalie gibt es aber auch Kritik. So äußerten sich etwa einige User negativ über Perrys Engagement auf der Social-Media-Plattform X, wie etwa die britische "Daily Mail" berichtet.

Das sind die Stars, die auftreten sollen

Die FIFA und deren Präsident Gianni Infantino (56) haben unter anderem auf Instagram mitgeteilt, welche Stars bei der WM, die in diesem Jahr in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, auftreten sollen.

In Los Angeles in den USA werden bei der dortigen Eröffnungszeremonie Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema und Tyla als Headliner auftreten. Weitere demzufolge "weltbekannte Acts" sollen noch angekündigt werden. Im kanadischen Toronto werden Morissette, Bublé, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream und William Prince dabei sein. Auch hier sollen weitere Künstlerinnen und Künstler mitmischen. Auf der Feier in Mexiko-Stadt sollen neben J Balvin auch Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná und Tyla spielen.

Die Eröffnungsfeiern sollen laut "The Athletic" jeweils im Rahmen der ersten Spiele in den drei Ländern stattfinden. Außerdem seien Feiern zum 250. Geburtstag der USA am 4. Juli in Houston und Philadelphia geplant. Dem Spielplan zufolge würde damit Mexiko-Stadt am 11. Juni den Beginn machen, Toronto und Los Angeles würden am 12. Juni folgen. Laut Planungsunterlagen seien für die Feier dem Bericht zufolge in Mexiko derzeit rund 16 Minuten und 30 Sekunden veranschlagt, für die beiden Zeremonien in Kanada und den USA jeweils 13 Minuten.