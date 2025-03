Am Freitag haben Einbrecher gleich in drei Fällen das Stuttgarter Stadtgebiet unsicher gemacht. In zwei Fällen machten sie reiche Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, brachen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Witthohstaffel in Stuttgart-Süd ein. Die Täter hebelten dabei zwischen 7.30 Uhr und 23.30 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

In Degerloch bleibt es beim Einbruchsversuch

In der Straße Am Wallgraben in Stuttgart-Vaihingen hebelten die Einbrecher zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Auch hier stahlen sie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

In der Straße Auf der Haigst in Stuttgart-Degerloch versuchten zwei Einbrecher im Zeitraum zwischen 18.15 Uhr und 19.40 Uhr vergebens über eine Balkontür im ersten Obergeschoss in ein Mehrfamilienhaus zu gelangen. Einer der Täter hatte einen gelblichen Rucksack dabei, eine sportliche Figur und trug eine helle Jacke. Der andere Unbekannte trug dunkle Kleidung.

In allen drei Fällen bittet die Kriminalpolizei Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 zu melden.