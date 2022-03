1 In Stuttgart wird wieder für die Ukraine auf die Straße gegangen. Foto: Lg/Julian Rettig

Am Wochenende wird in Stuttgart geballt gegen Russlands Krieg demonstriert und der vielen Opfer gedacht.















An diesem Wochenende zeigt Stuttgart Flagge – und die ist blau und gelb. Die Farben der Ukraine werden am Samstag und Sonntag in der Innenstadt unübersehbar sein, wenn drei Veranstaltungen zur Solidarität mit dem von Russland überfallenen Land aufrufen. Der Verein Ukrainisches Atelier für Kultur und Sport demonstriert am Sonntag von 14 Uhr an auf dem Wilhelmsplatz gegen den russischen Angriffskrieg. Organisiert wird die Veranstaltung von hier lebenden Ukrainern, die sich im Zuge der Krim-Annexion zusammengeschlossen haben, um ihrer Heimat auch in der Region Stuttgart eine Stimme zu verleihen.

Am Sonntag setzen auch die Jugendorganisation der Parteien CDU, FDP, SPD Grüne sowie die Jungen Europäischen Föderalisten ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Die Kundgebung findet um 19.30 Uhr auf dem Schlossplatz statt. Zum Gedenken an die Opfer des russischen Kriegs werden dort Kerzen angezündet. Bereits am Samstag veranstalt die Gesellschaft Kultur des Friedens und Pax Christi Stuttgart eine Versammlung. „Stoppt den Krieg in der Ukraine“ heißt es um 16 Uhr auf dem Stauffenbergplatz zwischen Altem Schloss und Karlsplatz.