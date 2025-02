Die Geschichten rund um "Die Spreewaldklinik" gehen weiter. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Sat.1-Vorabendserie sind gestartet - mit einem prominenten Neuzugang.

Beliebtes Gesicht im TV

TV-Star Jan Hartmann (44) verkörpert Dr. Mark Engelhardt und verstärkt damit das Ärzteteam. Der Schauspieler begann seine Karriere in der RTL-Serie "Guten Zeiten, schlechte Zeiten", wo er von 1999 bis 2001 als Christopher "Chris" Bohlstädt zu sehen war. Danach übernahm er viele weitere Rollen in Serien und Filmen. Von "Verbotene Liebe" über "St. Angela" bis "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" bringt er reichlich Serienerfahrung mit. Von 2011 bis 2012 spielte er in der ersten Medical-Daily des ZDF "Herzflimmern - Die Klinik am See" Dr. Stefan Jung. Von 2017 bis 2024 gehörte er zum Hauptcast des Traumschiff-Ablegers "Kreuzfahrt ins Glück".

Lesen Sie auch

Auch in einige TV-Shows wagte sich der zweifache Vater bereits. So nahm er an der ProSieben-Show "Die Burg - Prominent im Kettenhemd" und an der RTL-Show "Let's Dance" teil, wo er 2019 an der Seite von Renata Lusin (37) in der ersten Runde ausschied.

Darum geht es in den neuen Folgen

"Die Spreewaldklinik" war am 29. August 2024 in Sat.1 gestartet, wo sie montags bis freitags ab 19:00 Uhr lief. "Ich freue mich, dass wir 2025, mit noch mehr Folgen weitermachen. Der Spreewald bleibt ein wahrer Sehnsuchtsort für eine starke Vorabendserie", freut sich Senderchef Marc Rasmus.

Zum Inhalt wird schon so viel verraten: Der geheimnisvolle Brief von Lea (Sina Valeska Jung) stellt das Leben der angehenden Krankenschwester Nico (Isabel Hinz) auf den Kopf. Sie geht auf Distanz zu Lea. Der bereitet auch das Auftauchen von Mona (Maja Lehrer) und ihrem Sohn Timmy (Noam Butzner) Kopfzerbrechen. Denn das fordert ihre frische Beziehung zu Erik (Daniel Buder) heraus. Und dann sorgt noch der neue Arzt Dr. Mark Engelhardt (Hartmann) für Aufregung in der Klinik. Er stellt nicht nur die Belegschaft auf die Probe, sondern wird auch zur Gefahr für die Liebe von Lea und Erik.