Tahsim Durguns Bestseller "Mama, bitte lern Deutsch" kommt auf die große Leinwand. Constantin Film verfilmt die persönliche Familiengeschichte des preisgekrönten Creators.
Constantin Film hat sich die Rechte an Tahsim Durguns (30) Erfolgsbuch "Mama, bitte lern Deutsch" (2025) gesichert und bringt die Geschichte auf die große Leinwand. Das teilte die Produktionsfirma am Dienstag mit. Der Oldenburger hatte mit seinem Debüt einen Nerv getroffen - das Buch hielt sich zwölf Wochen lang auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste und ist seit 51 Wochen ununterbrochen in den Top 10.