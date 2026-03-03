Constantin Film hat sich die Rechte an Tahsim Durguns (30) Erfolgsbuch "Mama, bitte lern Deutsch" (2025) gesichert und bringt die Geschichte auf die große Leinwand. Das teilte die Produktionsfirma am Dienstag mit. Der Oldenburger hatte mit seinem Debüt einen Nerv getroffen - das Buch hielt sich zwölf Wochen lang auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste und ist seit 51 Wochen ununterbrochen in den Top 10.

Gesellschaftliche Relevanz Auf dem Regiestuhl nimmt Hüseyin Tabak Platz, der unter anderem für "Strafe" nach Ferdinand von Schirach, "Oscars Kleid" und "4 Blocks Zero" verantwortlich zeichnete. Das Drehbuch verfasst Jan Berger gemeinsam mit Durgun selbst. Produziert wird der Film von Nurhan Sekerci-Porst. Die Produzentin betont in einem Statement die gesellschaftliche Relevanz des Projekts. "Wir leben in einer Zeit, in der Fragen von Zugehörigkeit, Identität, Zusammenhalt und Heimat viele Menschen bewegen", erklärte sie. Der Film gehöre genau deshalb ins Kino.

Für den Autor und Comedian Tahsim Durgun ist die Verfilmung seines im März 2025 veröffentlichten Buchs ein kaum fassbarer Moment. "Ich fühle mich mehr als geehrt, dass mein erstes Buch von Constantin Film verfilmt wird", sagte Durgun laut der Mitteilung. Mit Sekerci-Porst, Tabak und Berger seien "genau die richtigen Menschen für diesen Stoff an Bord". Dass seine Geschichte den Weg ins deutsche Kino finde, hätte er sich "nie träumen lassen".

Vor rund einem Jahr hatte Durgun im Podcast "Hotel Matze" den Wunsch nach einer Verfilmung geäußert, wie er in einem Instagram-Clip zeigt. In dem humorvollen Video geht er darauf ein, dass er in dem Gespräch versichert habe: Wenn es in zwei Jahren mit einer Verfilmung klappe, zahle er Bundeskanzler Merz die Haartransplantation in Istanbul. Das Video zeigt, wie sich der Bundestag nun aufgrund seiner "Schulden" bei ihm meldete.

Aufwachsen zwischen zwei Welten

In "Mama, bitte lern Deutsch" (Knaur Verlag) schildert Durgun gefühlvoll und mit trockenem Humor, wie es ist, in einer kurdisch-deutschen Familie aufzuwachsen. Er und seine Geschwister übernahmen früh Verantwortung - übersetzten Supermarkt-Angebote für ihre Mutter oder entzifferten Behördenbriefe. Das Buch setzt sich mit deutscher Bürokratie auseinander und zeichnet zugleich ein liebevolles Porträt familiären Zusammenhalts. "Dieses Buch hilft mir, meine Mutter besser zu verstehen, und dir, Deutschland besser zu verstehen", schrieb er im November 2024 bei Instagram.

Durgun hatte ursprünglich Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert, bevor er über Social Media Bekanntheit erlangte - etwa mit der Korrektur von Grammatikfehlern in rechten Hasskommentaren. 2024 wurde er gleich dreifach ausgezeichnet: mit dem Grimme-Publikumspreis, dem Blauen Panther und dem "Creator of the Year"-Award. Bei Instagram hat er fast 660.000 Abonnenten.

Die Dreharbeiten zur Verfilmung sind für dieses Jahr geplant. Die Besetzung soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.