Drehprojekt: Sandra Hüller mit Colman Domingo in True-ish-Satire

Los Angeles - Schauspielerin Sandra Hüller (46, "Anatomie eines Falls") soll für ein Satire-Drama gemeinsam mit Colman Domingo (55, "Rustin", "Sing Sing") vor die Kamera treten. Die Produktionsfirma Causeway Films gab das Projekt mit dem Titel "True-ish" unter der Regie des mazedonisch-australischen Filmemachers Goran Stolevski bekannt. Es soll im Mai beim Filmfestival in Cannes potenziellen Käufern vorgestellt werden. Der Drehstart ist Anfang 2026 in Osteuropa geplant.

Hüller soll eine skrupellose PR-Managerin spielen, die für Schmutzkampagnen bekannt ist. Nach einem Vorfall wird sie aus New York in den Balkan versetzt, um dort für ein auf den ersten Blick ehrenhaftes "Friedenslabor" zu arbeiten, wie das Branchenblatt "Variety" über die Filmhandlung berichtet. Tatsächlich soll sie aber gefälschte Nachrichten verbreiten und über die Fake News auf politische Randgruppen in der Europäischen Union zielen.

Lesen Sie auch

Hüller war 2024 mit ihrer Rolle in dem französischen Justizdrama "Anatomie eines Falls" als beste Hauptdarstellerin für einen Oscar nominiert worden. Sie spielte auch in dem britischen Drama "The Zone of Interest" mit, das den Oscar in der Kategorie "Bester internationaler Film" holte.

Die in Suhl geborene Schauspielerin drehte danach einen noch titellosen Film mit Hollywood-Star Tom Cruise unter der Regie des Mexikaners Alejandro González Iñárritu, der im Herbst 2026 in die Kinos kommen soll. Ein gemeinsames Projekt mit Ryan Gosling, der Science-Fiction-Film "Project Hail Mary", ist für März kommenden Jahres in den Kinos angekündigt.