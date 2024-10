1 "The Taste"-Jurymitglied Alex Kumptner im TV-Studio der Sendung. Foto: SAT.1 / Nadine Rupp

Erfahren Sie mehr über den Drehort von „The Taste“, die Vorbereitungen der Kandidaten, die besonderen Abläufe während des Drehs und einige überraschende Details.











„The Taste“, die beliebte Kochshow auf Sat.1, wird in den legendären Bavaria Studios in München gedreht. Diese Studios sind seit Jahrzehnten ein zentraler Ort für die Produktion von Film und Fernsehen in Deutschland und bieten optimale Bedingungen für Großproduktionen wie „The Taste“. Doch was macht diesen Drehort so besonders, und wie läuft die Produktion eigentlich ab? Hier erfahren Sie mehr über die Bavaria Studios und die Abläufe hinter den Kulissen der Show.