Drehbücher entzünden sie nicht: Senta Berger weiß nicht, wie es mit der Karriere weitergeht

Seit Jahrzehnten gehört Senta Berger zu den bekanntesten deutschsprachigen Schauspielerinnen. Wie es mit ihrer Karriere weitergeht, weiß sie offenbar selbst nicht so ganz.
Die große Senta Berger (85) könnte schon in Kürze ein weiteres Highlight in ihrer langen Karriere feiern. Sie ist beim Deutschen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin für "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" nominiert. Trotz ihrer jahrzehntelangen Erfahrung im Filmgeschäft ist Berger aufgeregt. Und wie es mit der Karriere weitergehen soll, weiß sie offenbar selbst noch nicht.