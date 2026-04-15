Bradley Cooper wird im kommenden "Ocean's"-Prequel nicht nur vor der Kamera stehen, sondern auch das Drehbuch schreiben und Regie führen. Das Projekt mit Margot Robbie an seiner Seite soll 2027 ins Kino kommen.

Bradley Cooper (51) übernimmt beim kommenden "Ocean's"-Prequel gleich drei Aufgaben: Er spielt eine der Hauptrollen, führt Regie und schreibt das Drehbuch. Das bestätigten die Warner-Bros.-Studiochefs Mike De Luca und Pam Abdy am Dienstag auf der CinemaCon in Las Vegas, wie der "Hollywood Reporter" berichtet. Der Film hat noch keinen Titel, ist aber bereits für den 25. Juni 2027 datiert.

An Coopers Seite steht wie bereits bekannt Margot Robbie (35), die das Projekt auch mitproduziert. Die Schauspielerin schaltete sich persönlich per Video in die CinemaCon-Präsentation ein, um den Film anzukündigen. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Danny Oceans Eltern als Hauptfiguren

Das Prequel dreht sich nicht um den legendären Casinoräuber Danny Ocean selbst, sondern um dessen Eltern - zwei Gauner, die ihrem Sohn das Handwerk beibrachten, zitiert "Variety" Robbies Videobotschaft. Schauplatz ist der Große Preis von Monaco im Jahr 1962, bei dem das Duo einen spektakulären Coup landen soll. Cooper und Robbie dürften damit jenes Elternpaar spielen, dessen Sohn später von George Clooney verkörpert wird.

Warner Bros. hat die "Oceans"-Reihe 2001 mit Steven Soderberghs "Ocean's Eleven" neu aufgelegt - einem Remake des gleichnamigen Rat-Pack-Films von 1960 mit Frank Sinatra. Soderbergh drehte noch zwei Fortsetzungen mit George Clooney, ehe 2018 mit "Ocean's Eight" ein Ableger mit Sandra Bullock, Cate Blanchett und Anne Hathaway folgte. Parallel zum Cooper-Robbie-Prequel arbeitet Clooney an einer weiteren direkten Fortsetzung mit dem alten Ensemble aus Brad Pitt, Julia Roberts und Matt Damon.

Das Prequel hat eine turbulente Entwicklung hinter sich. Zunächst war Lee Isaac Chung ("Minari") als Regisseur vorgesehen, der das Projekt aber im März wegen künstlerischer Differenzen verließ. Anschließend sollte Jay Roach übernehmen, doch auch er schied aus. Mit Cooper hat das Projekt nun offenbar den Regisseur gefunden, dem beide Studioseiten vertrauen. Für ihn ist es nach seinem Langfilmdebüt "A Star Is Born" (2018), "Maestro" (2023) und "Is This Thing On?" (2025) die vierte Regiearbeit.