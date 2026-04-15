Bradley Cooper wird im kommenden "Ocean's"-Prequel nicht nur vor der Kamera stehen, sondern auch das Drehbuch schreiben und Regie führen. Das Projekt mit Margot Robbie an seiner Seite soll 2027 ins Kino kommen.
Bradley Cooper (51) übernimmt beim kommenden "Ocean's"-Prequel gleich drei Aufgaben: Er spielt eine der Hauptrollen, führt Regie und schreibt das Drehbuch. Das bestätigten die Warner-Bros.-Studiochefs Mike De Luca und Pam Abdy am Dienstag auf der CinemaCon in Las Vegas, wie der "Hollywood Reporter" berichtet. Der Film hat noch keinen Titel, ist aber bereits für den 25. Juni 2027 datiert.