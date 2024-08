Drehbuchautor Jürgen Werner: Der Stuttgarter, der die „Traumschiff“-Geschichten schreibt

1 Eigentlich versteckt Jürgen Werner seine Trophäen. Doch auf Wunsch unseres Fotograf hat er sie Wohnzimmer getragen. Foto: Gottfried Stoppel

Ohne ihn sähe unser Fernsehen anders aus. Manche meinen: besser. Aber so einfach verhält es sich nicht mit dem Stuttgarter Drehbuchautor Jürgen Werner.











Link kopiert



Kaum jemand in seinem Umfeld weiß, dass er im Fernsehen eine große Nummer ist. Ahnungslos ist man nicht nur in Stuttgart, wo er 1963 geboren wurde und bis vor kurzem lebte, sondern auch in Weinstadt-Endersbach, wohin er im Frühsommer mit seiner Frau zog. Selbst sein Freundeskreis hat nur eine vage Vorstellung, womit er sein Geld verdient. Allerdings trägt auch er selbst zu seiner Nicht-Prominenz bei. „Mit meinem allerengsten Freund habe ich vereinbart, dass er nichts von mir anschaut. Wir haben keine Lust, auch nur eine Minute übers Fernsehen zu reden“, sagt Jürgen Werner. Leicht dürfte das dem Handwerker-Kumpel, einem Jalousienbauer, nicht fallen. Der Freundschaft wegen muss er gerade bei Sendungen, die Millionen vor den Bildschirm locken, um- oder ausschalten.