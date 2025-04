Drehbuch von Ralf Husmann: ZDF-Komödie Die Bachmanns: Patchwork-Spaß mit Stromberg-Stars

Hinter der ZDF-Komödie "Die Bachmanns" steckt ein bekanntes Team: "Stromberg"-Schöpfer Ralf Husmann schrieb das Drehbuch, während Serien-Veteran Oliver Wnuk eine der Hauptrollen übernimmt. An seiner Seite spielt Stefanie Stappenbeck in der turbulenten Patchwork-Komödie.

Wenn "Stromberg"-Erfinder auf "Stromberg"-Star trifft, dürfen sich Fans auf unterhaltsame 90 Minuten freuen: Die neue TV-Komödie "Die Bachmanns" vereint mit Drehbuchautor Ralf Husmann (60) und Schauspieler Oliver Wnuk (49) zwei prägende Kräfte der einstigen Kultserie, die von 2004 bis 2012 auf ProSieben ausgestrahlt wurde. Am 28. April läuft der Film um 20:15 Uhr im ZDF. Im Mittelpunkt steht ein geschiedenes Paar, dessen Alltag durcheinandergerät, als der Ex-Mann mit seiner neuen Freundin in die Nachbarschaft zieht.

Kreatives Wiedersehen nach "Stromberg"

Ralf Husmann, der als Schöpfer, Autor und Produzent hinter der preisgekrönten Mockumentary "Stromberg" steht, zeichnet bei "Die Bachmanns" für das Drehbuch und die Produktion verantwortlich. "Der Film ist für mich im besten Sinne wie eine französische Komödie über die Dinge des Lebens", erklärt Husmann im Interview mit dem Sender. Mit seinem charakteristischen Gespür für zwischenmenschliche Absurditäten hat er eine Geschichte erschaffen, die mit den Tücken des Patchwork-Alltags spielt.

In einer der Hauptrollen ist Oliver Wnuk zu sehen, der "Stromberg"-Fans als der liebenswert-tollpatschige Ulf Steinke in Erinnerung geblieben ist. Für Wnuk ist die Zusammenarbeit mit Husmann eine willkommene Rückkehr zu gemeinsamen Wurzeln. "Mit Ralf hat man immer diese besondere Mischung aus Humor und Alltagsdrama, die so typisch für seine Arbeit ist", so Wnuk über das Projekt.

Vom Büro-Chaos zum Familien-Wirrwarr

In "Die Bachmanns" spielt Wnuk den frisch geschiedenen Markus, der mit seiner neuen, deutlich jüngeren Freundin Galina (Natalia Belitski, geb. 1984) in die Nachbarschaft seiner Ex-Frau Miriam zieht. Diese wird von Stefanie Stappenbeck (51) verkörpert. Sie ist dem Publikum unter anderem aus "Die Manns - Ein Jahrhundertroman", "Ein starkes Team", zahlreichen "Tatort"-Folgen sowie mehreren Til-Schweiger-Filmen bekannt.

Zusammen bilden Wnuk und Stappenbeck ein überzeugendes Ex-Paar, das sich nach der Scheidung im Alltag mit den gemeinsamen Zwillingen Elias (Jonte Blankenberg) und Emma (Medea Leinen) zurechtfinden muss. "Eine Trennung in Respekt kann ein Türöffner für eine neue Form der Beziehung sein", erklärt Wnuk seine Figur. "Dieselben Werte nur unter anderen Vorzeichen."

Regie führte Miriam Bliese, das Ensemble wird unter anderem komplettiert durch Pit Bukowski als Miriams Arbeitskollegen Nuri.

"Stromberg"-Comeback im Kino

Wer Oliver Wnuk noch einmal in seiner "Stromberg"-Rolle sehen will, der sollte sich den 4. Dezember rot im Kalender anstreichen. Dann startet der mit Spannung erwartete Kinofilm zur Kultserie auf der Leinwand - wieder aus der Feder von Ralf Husmann.