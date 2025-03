Drehbuch soll schon fertig sein: Wirbel um Biopic-Projekt: Spielt Margot Robbie Anna Nicole Smith?

In Hollywood brodelt die Gerüchteküche: Margot Robbie soll in einem neuen Biopic die tragisch verstorbene Anna Nicole Smith verkörpern. Das behaupten Freunde der Kult-Blondine, die das Drehbuch geschrieben haben. Doch andere Quellen bestreiten das.

Seit Kurzem sorgt ein angebliches Filmprojekt über das Leben der 2007 verstorbenen Kult-Blondine Anna Nicole Smith (1967-2007) für Schlagzeilen. Im Mittelpunkt der Diskussionen: Oscarpreisträgerin Margot Robbie (34), die angeblich für die Hauptrolle im Gespräch sein soll.

"The Sun" berichtete, dass zwei enge Freunde von Smith, der Modedesigner Pol' Atteu und der Fernsehproduzent Patrik Simpson, ein Biopic planen und dabei nur eine einzige Schauspielerin für die Hauptrolle in Betracht ziehen: Margot Robbie. "Wir haben ein Auge auf Margot und ich denke, sie ist unsere Anna Nicole", wurde Simpson in dem ursprünglichen Bericht zitiert.

Große Pläne ohne Bestätigung

"Nachdem wir den Barbie-Film gesehen haben, war Margot bei der Vorführung und ich sagte: 'Das ist unsere Anna'", so der Produzent weiter. Laut Simpson sei es Robbies "Art, wie sie Barbie verkörperte" gewesen, die die Entscheidung besiegelt habe. "Pol' scherzte immer, dass Anna die lebende Barbie war. Wer könnte sie also besser spielen als Margot?", fuhr er fort. Sie hätten die Schauspielerin bei einer Premiere auch bereits getroffen und "etwas Elektrisches" gespürt. Das Drehbuch für das Biopic sei bereits fertiggestellt.

Ein nachfolgender Bericht der britischen "DailyMail" bestreitet nun allerdings, dass Robbie wirklich für das Projekt gehandelt wird. Man habe "erfahren, dass an dem Casting nichts Wahres dran ist", schreibt die Zeitung. Genauere Quellen gab das Medium nicht an.

Übersättigter Markt für Anna-Nicole-Biopics

Die Pläne von Simpson und Atteu könnten ohnehin auf Schwierigkeiten stoßen, da es bereits mehrere Biopics über Anna Nicole Smith gibt. Im Dezember 2023 wurde bekannt, dass die "Blade Runner 2049"-Darstellerin Sylvia Hoeks (41) für die Hauptrolle in einem anderen Smith-Film namens "Hurricana" gecastet wurde. Der Film befindet sich derzeit angeblich in der Postproduktion. Zudem wurde Smith bereits in dem Low-Budget-Film "The Anna Nicole Smith Story" von 2007 und dem Lifetime-Fernsehfilm "The Anna Nicole Story" von 2013 porträtiert.

Die Geschichte von Anna Nicole Smith ist kontrovers: Sie war als Model erfolgreich, bevor sie 1994 den 89-jährigen Ölmagnaten J. Howard Marshall heiratete, der ein Jahr später starb. Anschließend entbrannte ein Rechtsstreit um sein Vermögen. Durch ihre Reality-Show "The Anna Nicole Show", die von 2002 bis 2004 lief, wurde sie einem noch breiteren Publikum bekannt. 2006 starb ihr Sohn Daniel mit 20 Jahren tragischerweise drei Tage nach der Geburt ihrer Tochter Dannielynn an einer Überdosis. Smith selbst verstarb nur fünf Monate später, ebenfalls an einer Überdosis Medikamente.