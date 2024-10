Drehbuch gab es schon: Kein Supernasen-Comeback für Mike Krüger und Thomas Gottschalk

Das Drehbuch lag schon parat, dennoch haben Mike Krüger und Thomas Gottschalk ein "Supernasen"-Filmcomeback verworfen. Über die Gründe sprach Mike Krüger nun in einem Interview.

Mike Krüger (72) und Thomas Gottschalk (74) werden kein "Supernasen"-Filmcomeback feiern, trotz bereits fortgeschrittener Pläne dazu. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) verriet Krüger: "Wir hatten schon ein Drehbuch geschrieben zur 'Rückkehr der Supernasen' und haben das auch mehreren Filmproduzenten angeboten. Aber die haben alle gesagt: Habt ihr sie nicht alle? Das ist so 80er-Jahre."

"Bleiben lieber als die großen 'Supernasen'-Helden in Erinnerung"

Über die Idee zur geplanten Handlung erzählte Mike Krüger, dass Gottschalk und er sich aus den 1980ern in die Jetzt-Zeit beamen und weder E-Autos noch E-Zigaretten, Internet und Handys kennen. "Aber wir haben unseren 80er-Humor und hauen diese Gags raus." Der Entertainer fügte hinzu: "Alle Produzenten - viele sind heute um die 25 oder 30 und manche von denen kennen uns gar nicht - haben uns gesagt, das können wir nicht machen."

Es habe geheißen: "Alter, wer soll da reingehen? Das müsst ihr umschreiben." Dann aber sei es nicht mehr ihr Humor. "Und da wir das zum Glück ja nicht des Geldes wegen machen müssen, haben wir gesagt, dass wir es lieber lassen", sagte Krüger der "NOZ" weiter. "Vielleicht sogar mit Recht. Weiß man ja nicht. Hätte eine Riesenpleite werden können. Da bleiben wir lieber als die großen 'Supernasen'-Helden in Erinnerung."

"Supernasen"-Filme waren in den 1980er Jahren ein großer Erfolg

Die erste Komödie der vierteiligen "Supernasen"-Reihe kam 1982 in die Kinos. Auf "Piratensender Powerplay" folgte 1983 "Die Supernasen". "Zwei Nasen tanken Super" wurde 1984 veröffentlicht, danach folgte der letzte Teil "Die Einsteiger". Insgesamt lockten die Streifen in den 1980er Jahren über zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinos.

Mike Krüger und Thomas Gottschalk verbindet neben der gemeinsamen Karriere auch eine lange Freundschaft. Seit April 2023 haben der Komiker und der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator auch einen gemeinsamen Podcast, der ebenfalls "Die Supernasen" heißt.