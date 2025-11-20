Eine Fortsetzung zum Weihnachtsklassiker "Die Familie Stone - Verloben verboten!" mit Diane Keaton befindet sich in der Entwicklungsphase. Regisseur und Drehbuchautor Thomas Bezucha arbeitet derzeit am neuen Skript.

Eine Fortsetzung des Weihnachtsklassikers "Die Familie Stone - Verloben verboten!" befindet sich aktuell in Entwicklung. Nach Angaben von "CNN" arbeitet derzeit Thomas Bezucha (61), Regisseur und Autor des Kultfilms, an einem Sequel. Der Filmemacher verriet gegenüber dem Nachrichtensender, dass er sich schon seit geraumer Zeit Gedanken über eine Fortsetzung gemacht habe, als Diane Keaton (1946-2025) im Oktober im Alter von 79 Jahren verstarb. Die Oscarpreisträgerin übernahm in der Komödie die Rolle der Mutter Sybil Stone.

"Der Verlust von Sybil hat mich monatelang verfolgt, während ich an dem Skript gearbeitet habe", so Bezucha. "Ich habe geistig viel Zeit in diesem Haus verbracht, wo ich sie schon seit einiger Zeit vermisse", fügte er hinzu. Er wolle sie nun mit einer guten Fortsetzung ehren, betonte der Regisseur.

Noch keine offiziellen Zusagen

Zudem verriet er, dass er die Originalbesetzung kontaktiert habe und alle positiv auf die Idee zu einer Fortsetzung reagiert hätten. Dermot Mulroney (62) erzählte bereits der "New York Post", dass es "Gespräche über eine Fortsetzung" gegeben habe. Derzeit gibt es jedoch noch keine offiziellen Zusagen der Darsteller.

"Die Familie Stone - Verloben verboten!" aus dem Jahr 2005 erzählt die Geschichte der New Yorkerin Meredith Morton (Sarah Jessica Parker, 60), die die Weihnachtsfeiertage mit der Familie ihres Verlobten Everett Stone (Mulroney) verbringt. Dabei sorgt sie für jede Menge Chaos. Seit Jahren ist die Komödie ein fester Bestandteil des deutschen Weihnachtsprogramms.