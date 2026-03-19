Martin Scorsese dreht mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence seinen neuen Film "What Happens at Night". Nun gibt es ein erstes Bild sowie die Bestätigung des Drehstarts.
Wer sich gefragt hat, warum Leonardo DiCaprio (51) bei der Oscarverleihung 2026 mit Schnurrbart und deutlich dunkleren Haaren erschien, hat jetzt die Antwort: Nicht etwa eine Midlife-Crisis des 51-Jährigen war der Grund, sondern die Dreharbeiten zum neuen Film von Regie-Legende Martin Scorsese (83). In "What Happens at Night" spielt Oscarpreisträger DiCaprio an der Seite von Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence (35). Für beide ist es die zweite Zusammenarbeit nach "Don't Look Up", für Lawrence der erste Film unter der Regie Scorseses.