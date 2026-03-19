Martin Scorsese dreht mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence seinen neuen Film "What Happens at Night". Nun gibt es ein erstes Bild sowie die Bestätigung des Drehstarts.

Wer sich gefragt hat, warum Leonardo DiCaprio (51) bei der Oscarverleihung 2026 mit Schnurrbart und deutlich dunkleren Haaren erschien, hat jetzt die Antwort: Nicht etwa eine Midlife-Crisis des 51-Jährigen war der Grund, sondern die Dreharbeiten zum neuen Film von Regie-Legende Martin Scorsese (83). In "What Happens at Night" spielt Oscarpreisträger DiCaprio an der Seite von Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence (35). Für beide ist es die zweite Zusammenarbeit nach "Don't Look Up", für Lawrence der erste Film unter der Regie Scorseses.

Erstes Bild zeigt Lawrence und DiCaprio als Ehepaar Die Apple Studios haben nun auch ein erstes Bild zum psychologischen Horrorfilm veröffentlicht. Es zeigt Lawrence und DiCaprio in einer verschneiten Landschaft. Sie trägt auf dem Bild einen langen braunen Mantel über einem Kleid und Stiefeletten mit Absatz. Bei DiCaprio fällt indes sein Schnurrbart ins Auge, während er einen schwarzen Mantel, eine Hose, Stiefel und einen Fedora trägt.

DiCaprio und Scorsese teilten das Szenenbild auch auf ihren jeweiligen Social-Media-Profilen. "'What Happens at Night' befindet sich derzeit in Produktion", heißt es dazu schlicht. Auch die Apple Studios haben den Drehbeginn in einer Mitteilung bestätigt. Demnach wird derzeit in Tschechien gedreht. "Der Film handelt von einem amerikanischen Ehepaar, das in eine kleine, verschneite Stadt in Europa reist, um ein Baby zu adoptieren", heißt es weiter. Im Roman checken die Eheleute in ein riesiges, verlassenes Hotel ein, wo sie auf eine Reihe mysteriöser Charaktere treffen. Darunter befinden sich eine extravagante Sängerin, ein verkommener Geschäftsmann und ein charismatischer Wunderheiler.

Starkes Ensemble um die beiden Hauptdarsteller

Neben DiCaprio und Lawrence hat Scorsese ein namhaftes Ensemble versammeln können. Der dänische Superstar Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson ("Sharp Objects"), der aus "Chernobyl" bekannte Jared Harris und Welker White ("GoodFellas") übernehmen prominente Nebenrollen, wie Apple offiziell bestätigte.

Wie Filmfans wissen, steht DiCaprio schon seit Jahrzehnten für Scorsese vor der Kamera. Gemeinsame Projekte wie "Gangs of New York", "Aviator", "Shutter Island" und "The Wolf of Wall Street" begeisterten regelmäßig das Kinopublikum. Zuletzt kam das Schauspieler-Regisseur-Duo für "Killers of the Flower Moon" zusammen. Der ebenfalls von Apple produzierte Film war 2024 für zehn Oscars nominiert, gewann jedoch keinen einzigen.