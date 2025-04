Bella Hadid (28) hat der Hauptstadt Frankreichs ordentlich eingeheizt. Normalerweise ist sie als Model auf den Laufstegen der Welt oder vor der Kamera zu sehen. Aktuell steht Hadid aber für Ryan Murphys (59) neue Serie "The Beauty" in Paris vor der Filmkamera.

Bella Hadid auf einem Motorrad in Paris unterwegs

Die aktuellen Bilder vom Set in der Metropole an der Seine zeigen, wie Bella Hadid (28) in einem figurbetonten, roten Einteiler einige Szenen für das neue Serienprojekt des "American Horror Story"-Machers dreht. Zu dem engen Anzug aus Leder trug Hadid weiße Stiefel, ihre Haare waren im sogenannten Wet-Look gestylt. Später wurde das Model mit einem schwarzen Mantel am Set gesehen - offenbar war es in der Stadt der Lichter noch etwas kühl.

Lesen Sie auch

Ryan Murphy: "So etwas habe ich noch nie gemacht"

"The Beauty" ist das neuste Projekt von Serienmacher Ryan Murphy, das auf dem gleichnamigen Comic von Jeremy Haun und Jason A. Hurley basiert. Genaue Details zur Veröffentlichung oder Handlung sind bislang nicht bekannt. Allerdings dreht sich der Comic um eine moderne Gesellschaft, die von äußerer Schönheit besessen ist, meldet das Branchenmagazin "Variety".

"So etwas habe ich noch nie gemacht: eine Science-Fiction-Medizinserie über ein neues Virus, das mutiert und sexuell übertragbar ist und einen in sein absolut perfektes Selbst verwandelt. Die Frage ist: Wie weit würde man gehen, um schön zu sein? Was würde man dafür opfern, und spielt das eine Rolle?", verriet Murphy bereits zu seiner Show über die "ozempische Kultur" in einem Interview mit "Variety". Gedreht wird in ganz Europa. "Das Budget ist riesig, in der Größenordnung ein bisschen wie bei 'Game of Thrones'", teaserte der 59-Jährige zudem an.

Für die Serie hat sich Murphy eine Vielzahl von Hollywoodstars an die Seite geholt: Laut "Variety" gehören unter anderem Evan Peters (38), Anthony Ramos (33), Jeremy Pope (32) und Ashton Kutcher (47) zum Cast. Auch Rebecca Hall (42) soll mitspielen. Welche Rollen die Schauspieler übernehmen werden, ist jedoch noch nicht bekannt - ebenso bleibt der Charakter von Bella Hadid bislang ein Geheimnis.