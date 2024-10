Dreharbeiten zu Marty Supreme: Timothée Chalamet: Ohne Wuschelkopf und mit Schnurrbart am Filmset

1 Untypisches Outfit: Timothée Chalamet am Set von "Marty Supreme". Foto: imago/Cover-Images / Jason Howard

Streng gegelte Haare statt Wuschellocken, dazu Oberlippenbart und Unterhemd: Timothée Chalamet ist am Set seines neuen Films "Marty Supreme" kaum wiederzuerkennen. Der "Dune"-Star verkörpert einen Tischtennisspieler in den 1950er-Jahren.











Link kopiert



In "A Complete Unknown" (ab 27. Februar 2025 im Kino) landet Timothée Chalamet (28) als Bob Dylan in den 1960er-Jahren - in seinem neuesten Projekt "Marty Supreme" sogar in den 50er-Jahren. Aktuelle Fotos zeigen den "Dune"-Star im zeittypischen Outfit am Set, wie er durch die Straßen von New York City hetzt.