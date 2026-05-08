ZDF und BBC verfilmen die Hamburger Lehrjahre der Beatles. Mit dem Drehstart von "Hamburg Days" steht nun fest, welche Schauspieler John Lennon, Paul McCartney und Co. verkörpern.
St. Pauli, Anfang der 1960er Jahre: In den verrauchten Clubs des Hamburger Kiezes spielt eine unbekannte Band aus Liverpool - roh, laut, hungrig nach Erfolg. Dass aus diesen Nächten eine der folgenreichsten Karrieren der Musikgeschichte erwachsen würde, ahnte damals niemand. Genau diese Zeit steht im Mittelpunkt von "Hamburg Days", der sechsteiligen Dramaserie, die ZDF und BBC gemeinsam produzieren lassen. Gedreht wird seit Kurzem - in Hamburg, München und Liverpool.