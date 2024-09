Dreharbeiten sind angelaufen: „Tatort Dortmund“ mit neuer Chefin in Mordkommission

1 In der „Tatort“-Folge „Feuer“, für die nun die Dreharbeiten angelaufen sind, geht es um häusliche Gewalt - und als neue Chefin der Mordkommission leitet Ira Klasnič (Alessija Lause) die Ermittlungen. (Archivbild) Foto: imago/eventfoto54

Verdeckte Ermittlungen im Frauenhaus und eine neue Chefin in der Dortmunder Mordkommission - die „Tatort“-Folge „Feuer“ verspricht Spannung. Sie wird 2025 gezeigt.











In der „Tatort“-Folge „Feuer“, für die nun die Dreharbeiten angelaufen sind, geht es um häusliche Gewalt - und als neue Chefin der Mordkommission leitet Ira Klasnič (Alessija Lause) die Ermittlungen. In dem TV-Krimifall, der 2025 in der ARD ausgestrahlt werden soll, geht Kommissarin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) undercover ins Frauenhaus. Eine Mutter, die dort mit ihrer kleinen Tochter gelebt hatte, ist Opfer eines Mordes geworden. Täter und Motiv der Brandstiftung sind unklar.