Dreharbeiten rund um Salzburg: Alpentod-Krimireihe mit Veronica Ferres wird fortgesetzt

1 Das Produktionsteam zeigt sich zum Drehstart gut gelaunt - vorne die Hauptdarsteller Salka Weber (l.), Veronica Ferres und Tim Oliver Schultz. Foto: RTL/Raymond Roemke

Seit Mitte September dreht Veronica Ferres in Salzburg und Umgebung wieder für die RTL-Reihe "Alpentod". Zwei neue, jeweils 90 Minuten lange Episoden werden produziert und sollen im Frühjahr 2026 ausgestrahlt werden.











Die RTL-Krimireihe "Alpentod" erhält zwei weitere Episoden. Wie der Sender am Montag mitteilte, haben die Dreharbeiten für "Alpentod - Tiefe Schluchten" und "Alpentod - Im ewigen Eis" bereits am 16. September vor der Alpenkulisse rund um Salzburg begonnen. In den Hauptrollen des Ermittlertrios sind wieder Veronica Ferres (60), Tim Oliver Schultz (37) und Salka Weber (36) dabei.