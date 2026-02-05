Fans von Jason Statham und Filmemacher Guy Ritchie steht hier wohl ein veritabler Actionkracher ins Haus. Für den kommenden Titel "Viva La Madness" ist jetzt ein Allstar-Cast bestätigt worden.

Liebhaber der ikonischen Gangster-Filme "Snatch" und "Bube, Dame, König, grAS" von Guy Ritchie (57) können sich auf eine ganz besondere Reunion freuen. Während Actionstar Jason Statham (58) bereits als Hauptdarsteller von Ritchies neuestem Werk "Viva La Madness" feststand, meldet das US-Branchenmagazin "Deadline" nun, dass auch Ex-Fußballer Vinnie Jones (61) zum Cast des Ensemble-Films stößt. Somit werden die beiden britischen Kultstars Statham und Jones zum ersten Mal seit den eingangs genannten Werken und "Mean Machine" aus dem Jahr 2001 wieder gemeinsam vor der Kamera stehen, also erstmalig seit 25 Jahren.

Star-Ensemble für neuen Jason-Statham-Actioner Neben dieser Schauspiel-Reunion sind auch eine Reihe weiterer Darsteller und Darstellerinnen für "Viva La Madness" vermeldet worden. Auch Jason Isaacs ("The White Lotus", 62), Babs Olusanmokun ("The Ministry of Ungentlemanly Warfare", 41), "Riverdale"-Star Camila Mendes (31), Ben Foster ("Hell or High Water") sowie "Trainspotting"-Ikone Jonny Lee Miller (53) gehören zum Ensemble des kommenden Action-Thrillers.

Daneben wird der Grammy-nominierte Musiker Rauw Alejandro (33) in "Viva La Madness" sein Schauspiel-Debüt in einem Spielfilm geben, wie "Deadline" auch bestätigt hat. Die Dreharbeiten zu Ritchies neuesten Film haben laut des Berichts schon in London begonnen.

Darum geht es in "Viva La Madness"

"Viva La Madness" basiert auf dem gleichnamigen Roman von J. J. Connolly (62), eine Fortsetzung von "Layer Cake" desselben Autors. "Layer Cake" wurde 2004 bereits von Guy Ritchies Landsmann Matthew Vaughn (54) mit 007-Darsteller Daniel Craig (57) in der Hauptrolle verfilmt, "Viva La Madness" soll nun jedoch trotz der Verbindung der Buchvorlagen keine Fortsetzung dieses Films sein. Connolly hat gemeinsam mit Ritchie das Drehbuch zu "Viva La Madness" verfasst.

Laut der offiziellen Handlungsbeschreibung dreht sich der Roman um "transatlantische Drogengeschäfte, Geldwäsche und Hightech-Betrug". Bevor sich die Hauptfigur in den sonnigen Ruhestand zurückziehen kann, wird sie zurück in einen Drogendeal gezogen. Die Geschichte handelt von der "Londoner Unterwelt, karibischem High-Life und venezolanischen Drogenkartellen, die in Mayfair mit Maschinengewehren herumlaufen". Ob der Film "Viva La Madness" diesem Plot folgen wird, ist derzeit noch nicht bestätigt.