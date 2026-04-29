Dreharbeiten laufen in Konstanz: WaPo Bodensee erhält erstmals einen Primetime-Ableger

Nach knapp zehn Jahren im Vorabend bekommt die SWR-Reihe "WaPo Bodensee" einen XXL-Auftritt: Das Ermittlerteam um Floriane Daniel und Tim Wilde steht aktuell für einen 90-minütigen Primetime-Film vor der Kamera. Die Geschichte führt in die Tiefen des Bodensees - und in einen brisanten Mordfall.

Die ARD-Reihe "WaPo Bodensee" wechselt erstmals in die Primetime. Wie der SWR mitteilt, haben die Dreharbeiten zum 90-minütigen Spielfilm mit dem Arbeitstitel "WaPo Bodensee: Unter Druck" begonnen. Bis Mitte Mai stehen die bekannten Gesichter der Reihe vor der Kamera: Floriane Daniel, Tim Wilde, Wendy Güntensperger und Max König spielen erneut das Team der Wasserschutzpolizei am See. Auch Diana Körner ist wieder mit dabei.

Im Mittelpunkt des Films steht ein Anschlag auf einen Taucher, den die Ermittler aufklären müssen. Regie führt Daniel Rakete Siegel, das Drehbuch haben Andreas Dirr und Andreas Hug verfasst. In Episodenrollen treten unter anderem Max Befort, Peter Trabner, Janina Fautz, Lukas T. Sperber, Nadja Becker und Dana Herfurth auf.

Eine Unterwasserdrohne und ein tödliches Geheimnis

Inhaltlich dreht sich "Unter Druck" um eine neuentwickelte Unterwasserdrohne, deren Test unter den Augen der Wasserschutzpolizei dramatisch eskaliert. Nachdem der Ingenieur Lorenz Rösch in 40 Metern Tiefe angegriffen wird, muss er zu schnell auftauchen und landet in einer Druckkammer. Für das Team um Nele, Paul, Julia und Jakob beginnt damit ein Fall, der weit über einen gewöhnlichen Tauchunfall hinausreicht.

Schnell geraten die Familie hinter dem Projekt sowie das Interesse der Rüstungsindustrie an der Drohnentechnik in den Fokus. Firmenchef Robert Marquardt hat das Vorhaben gemeinsam mit seiner Tochter Antonia und deren Freund Lorenz vorangetrieben - und damit seinen Sohn Fabian übergangen. Als Lorenz, der einzige mit detailliertem Wissen über die Funktionsweise der Drohne, plötzlich stirbt, spitzen sich die Ermittlungen zu.

Zehnjähriges Jubiläum steht an

Für die Reihe markiert der Schritt in die Primetime eine neue Etappe. Seit dem Start im Januar 2017 sind mehr als 100 Folgen von "WaPo Bodensee" im Ersten gelaufen, das zehnjährige Jubiläum steht unmittelbar bevor. Die kürzlich beendete achte Staffel war laut SWR-Angaben mit durchschnittlich 2,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die bislang erfolgreichste der Reihe.

Auch die Fortsetzung ist gesichert: Die neunte Staffel ist bereits abgedreht, und sobald der Spielfilm im Kasten ist, steht die zehnte Staffel auf dem Plan.