Dreharbeiten laufen in Konstanz: WaPo Bodensee erhält erstmals einen Primetime-Ableger

Nach knapp zehn Jahren im Vorabend bekommt die SWR-Reihe "WaPo Bodensee" einen XXL-Auftritt: Das Ermittlerteam um Floriane Daniel und Tim Wilde steht aktuell für einen 90-minütigen Primetime-Film vor der Kamera. Die Geschichte führt in die Tiefen des Bodensees - und in einen brisanten Mordfall.
Die ARD-Reihe "WaPo Bodensee" wechselt erstmals in die Primetime. Wie der SWR mitteilt, haben die Dreharbeiten zum 90-minütigen Spielfilm mit dem Arbeitstitel "WaPo Bodensee: Unter Druck" begonnen. Bis Mitte Mai stehen die bekannten Gesichter der Reihe vor der Kamera: Floriane Daniel, Tim Wilde, Wendy Güntensperger und Max König spielen erneut das Team der Wasserschutzpolizei am See. Auch Diana Körner ist wieder mit dabei.