In der fünften Staffel von "Bridgerton" stoßen drei neue Figuren zur Serie hinzu: Der Sohn von Lord Marcus Anderson, Michaela Stirlings Mutter sowie eine alte Freundin von ihr.
Netflix hat drei neue Gesichter für die fünfte Staffel von "Bridgerton" bestätigt: Tega Alexander spielt Christopher Anderson, den Sohn von Lord Marcus Anderson. Jacqueline Boatswain verkörpert Helen Stirling, die Mutter von Michaela Stirling (Masali Baduza). Und Gemma Knight Jones ist als Michaelas alte Freundin Lady Elizabeth Ashworth zu sehen.