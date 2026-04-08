In der fünften Staffel von "Bridgerton" stoßen drei neue Figuren zur Serie hinzu: Der Sohn von Lord Marcus Anderson, Michaela Stirlings Mutter sowie eine alte Freundin von ihr.

Netflix hat drei neue Gesichter für die fünfte Staffel von "Bridgerton" bestätigt: Tega Alexander spielt Christopher Anderson, den Sohn von Lord Marcus Anderson. Jacqueline Boatswain verkörpert Helen Stirling, die Mutter von Michaela Stirling (Masali Baduza). Und Gemma Knight Jones ist als Michaelas alte Freundin Lady Elizabeth Ashworth zu sehen.

Das sind die neuen Serienfiguren Auf dem Portal "Tudum" verrät Netflix Näheres zu den Rollen. Der Streamingdienst beschreibt Christopher Anderson als "Casanova aus der Regency-Epoche, der den Junggesellen aus Bridgerton durchaus in nichts nachsteht". Weiter heißt es: "Hinter seiner frechen Fassade verbirgt sich eine Spur von Selbstzweifeln, die ihn jederzeit ins Wanken bringen könnten. Der Sohn von Lord Anderson wird die Londoner Gesellschaft auf die eine oder andere Weise prägen."

Helen Stirling ist laut Beschreibung die treibende Kraft hinter dem Selbstbewusstsein ihrer Tochter Michaela, deren Liebesleben in der kommenden Staffel in den Fokus rückt. "Wie jede Mutter möchte Helen ihre Tochter durch die Londoner Ballsaison führen - und sie gelegentlich anschubsen - mit gleichermaßen Lebhaftigkeit und strenger Liebe."

Lady Elizabeth Ashworth wird als "Michaelas Vertraute und Wegweiserin" dargestellt. Sie gilt als charmant, doch dahinter verbirgt sich eine bodenständige Realistin, die bestens mit den Regeln der Gesellschaft vertraut ist.

Über die Neuzugänge

Netflix setzt bei den neuen Castmitgliedern auf einen Mix aus neuen und erfahrenen Schauspielern. Tega Alexander ist noch relativ neu im Geschäft und war zuletzt in der Thrillerserie "Red Eye" zu sehen. Gemma Knight Jones spielte in der Krimiserie "MobLand - Familie bis aufs Blut" an der Seite von Helen Mirren (80) und Pierce Brosnan (72) eine Nebenrolle. Jacqueline Boatswain blickt auf eine lange Karriere zurück, unter anderem mit Auftritten in "Agatha und die Mitternachtsmorde" und in "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse".

Darum geht es in Staffel fünf

Die fünfte Staffel der Erfolgsserie wird derzeit in der Nähe von London gedreht, ein Startdatum ist bislang nicht bekannt. Die Handlung dreht sich um Francesca Bridgerton (Hannah Dodd, 30) und Michaela Stirling - das erste gleichgeschlechtliche Paar, das in der Serie in den Fokus rückt. Einem ersten Teaser zufolge spielen die neuen Folgen zwei Jahre nach dem Tod von John Stirling. Seine Witwe Francesca kehrt auf den Hochzeitsmarkt zurück. Plötzlich verändert sich alles, als Johns Cousine Michaela Stirling mehr als nur eine Bekannte für sie wird.

Mit Staffel fünf ist "Bridgerton" noch nicht vorbei. Netflix bestätigte bereits eine sechste Season, in der Eloise Bridgerton (Claudia Jessie, 36) zur zentralen Figur werden soll.