Dreharbeiten in Winnenden-Bürg: Für diesen Kino-Film kommt das kleine Bädle in Bürg als Drehort ganz groß raus

Im verträumt beschaulichen Bürger Bädle mit schönem Ausblick ins Tal werden Szenen für den Kinofilm „Der beste Vater der Welt“ gedreht. Es ist das Regie-Debüt von Sven Gielnik, der an der Filmakademie in Ludwigsburg studiert hat. Er wird von der Montavia Filmproduktion von Paul Prenissl, ebenfalls Absolvent in Ludwigsburg, mit Sitz in Steinheim/Murr produziert. An diesem Drehtag Ende August herrscht jedoch ein bisschen mehr als die übliche Hektik am Filmset.