Zwei Tage wird im Freibad mit Aussicht im Winnender Teilort Bürg fürs Kino gedreht. Der Film ist das Regiedebüt des 31-jährigen Sven Gielnik, Absolvent der Filmakademie in Ludwigsburg.
Im verträumt beschaulichen Bädle in Winnenden-Bürg (Rems-Murr-Kreis) mit schönem Ausblick ins Tal werden Szenen für den Kinofilm „Der beste Vater der Welt“ gedreht. Es ist das Regiedebüt von Sven Gielnik, der an der Filmakademie in Ludwigsburg studiert hat. Er wird von der Montavia Filmproduktion von Paul Prenissl, ebenfalls Absolvent in Ludwigsburg, mit Sitz in Steinheim/Murr produziert. An diesem Drehtag Ende August herrscht jedoch ein bisschen mehr als die übliche Hektik am Filmset.