Der Stuttgarter Filmemacher Franz Böhm hat seinen ersten großen Spielfilm abgedreht. „Keep Her Quiet“ erzählt von unterdrückten Uiguren; gedreht wurde auch im Stuttgarter Pressehaus.
Im vergangenen Jahr durfte sich der Stuttgarter Filmemacher Franz Böhm über eine Auszeichnung bei den „britischen Oscars“ freuen: Mit „Rock, Paper, Scissors“ (Schere, Stein Papier), einer wahren Geschichte aus der Ukraine, gewann er den British Academy Film Award (Bafta) als bester britischer Kurzfilm. Erzählt wird darin die tragische Geschichte von Ivan. Der 17-jährige Ukrainer setzte sein Leben aufs Spiel, um ein provisorisches Krankenhaus an der Front zu schützen.